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Otomobil satışında büyük oyun! Galericiler düzenleme sonrası bu yöntemi buldu

02.12.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışının önüne geçmek için yapılan düzenlemeyle sıfır araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Düzenlemeye uymayan galericiler çareyi bu yöntemde buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Otomobil satışında büyük oyun! Galericiler düzenleme sonrası bu yöntemi buldu

Son bir yılda fiyatlarda yükselişi durdurulamayan otomobil sektörü mercek altına alınmış, satışlarda 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Söz konusu kurala uymayan kişiler sıfır otomobilleri ilana 6 bin kilometre yazılarak satıyor. İlanların çoğunu galericilerden çok bireysel satışlar oluşturuyor.

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İLAN SİTELERİ SIFIR ARAÇ İLANLARI İLE DOLU

Hatırlanacağı üzere Ticaret Bakanlığı bayi-galeri fırsatçılığını bozmak için sıfır araçlarda 6 bin kilometre ve 6 ay sınırı getirmişti. Ancak uyanık bayi ve galeriler bunun da arkasından dolanmanın yolunu buldu.

Öyle ki ilan sitelerinde 2022 model yüzlerce sıfır araç bulunuyor. Bu araçlarda kilometre bilgisi olarak 6 bin ve üzeri yazılıyor. Ancak ilanı tıkladığınızda gösterge panellerinde araçlar 100 km'yi dahi bulmuyor.

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GALERİCİ 6+6'YI BİREYSEL ÇÖZDÜ

6+6 düzenlemesi sonrası 6 km'yi dolurmayanlar otomobili bireyler üzerinden satıyorlar. Sıfır araç üzerinden fırsatçılık yapanlar ne uyarıları dinliyor ne de düzenlemeye. ikinci el otomobil sitelerinde hala binlerce sıfır araç ilanları bulunuyor.

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‘NOTERDE KONTROL YAPILMIYOR’

Haberglolab'de yer alan habere göre, düzenlemeyle birlikte galericilerin sıfır araç satması yasaklandı. Galericilerin çoğu bireysel satış olarak yapıyor. Üstelik noterlerde de bir kontrol yapılmıyor.

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Galerici kilometre

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