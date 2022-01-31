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Otomobil satışlarında yeni model: Fabrikadan ikinci el otomobil

31.01.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de artan döviz kurları ve çip krizi otomobil fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Vatandaşların sıfır otomobil alması hayal oldu. Otomobil piyasasında yaşanan bu gelişmeler sonrasında otomobil satış modelinde yeni uygulama geliyor. İşte otomobil piyasasında yaşanacak yeni dönemle ilgili bilgiler...

Otomobil satışlarında yeni model: Fabrikadan ikinci el otomobil

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni otomobil satış modeli geliyor...Son aylarda dövizdeki yükseklik, çip krizi ve stokçuluk nedeniyle hareketli günler yaşayan otomobil piyasası için yeni gelişmeler gelemeye devam ediyor. Otomobil fiyatlarının artmasıyla beraber vatandaş ikinci el otomobil almaya ya da elinde olan araçlarıyla devam etmeye başladı. Yaşanan son gelişmelere göre Türkiye'de araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir otomobil satışı geliyor.

Artan döviz kuru ile birleşen koronavirüs kaynaklı çip krizi, fiyatların adeta uçmasına neden oldu. Bu durumun ikinci el otomobil pazarını da doğrudan etkilemesi, vatandaşı ya çok eski ikinci ele ya da elindeki aracı korumaya itti. Yaşanan son gelişmelerse Türkiye'de araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir kapı açacak gibi görünüyor. Renault'un öncülüğünde başlatılacak olan bu araç satış modeli, ikinci el otomobillerin fabrikalarda yenilenerek yeniden satışa çıkarılmasını kapsayacak. Vatandaş, elindeki sıfır aracı fabrikaya götürüp sıfırlattıktan sonra bu aracı kullanmaya devam edebilecek ya da fabrikanın yenilediği bir araçla değiştirebilecek. Bu sayede hem ikinci eldeki kalite artacak hem de araçların geri dönüşümüne katkı sağlanmış olacak.

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FRANSA VE İSPANYA'DA BAŞLADI

Renault, "Refactory" olarak isimlendirdiği yeni satış modelini önce Fransa'da, ardından da İspanya'da başlattı.

Renault'un Fransa'nın Flins bölgesinde yer alan fabrikası, Refactory modeli için yeniden dizayn edildi. Şirket, bu fabrikada 45 bin aracı yenilemeyi ve tüketiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

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