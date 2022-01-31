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Otomobil sektöründe yeni kriz: Yedek parça kıtlığı

31.01.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çip, hammadde ve nakliye sorunlarıyla boğuşan otomotiv sektöründe şimdi de yedek parça sıkıntısı yaşanıyor. İthal yedek parça da ulaşımda sınırlı, otomotivde kur krizi, hammadde ve çip krizinden sonra şimdide karşımıza yedek parça bulmada kriz kapıda mı? Bununla beraber yedek parça tedarikinde süre sıkıntısı yaşanacak mı? İşte otomobilde yedek parça krizinde önemligelişmeler...

Otomobil sektöründe yeni kriz: Yedek parça kıtlığı

Otomotivde, kur krizi, ham madde ve çip krizinden sonra şimdi de karşımıza yedek parça bulmada kriz kapıda mı? İthal yedek parçada ulaşımda sınırlı, geçmişte yerli üreticilerle iç pazarda tüketiciye yedek parça temin eden otomotiv yan sanayide ihracatta artan talebe yetişmeye çalışıyor. Yani alternatif parça üretimine yetişemiyor. Yedek parça krizi kapıda mı? Bu konuda araç sahiplerine önemli uyarı geldi. Yedek parça tedariğinde bekleme süresi 6 aya çıkabilir. Otomobil sektöründeki yedek parça krizi ile ilgili TOBB Otomotiv Tedarik Sanayi Meclis Başkanı Alper Kanca açıklarda bulundu. İşte otomobilde yedek parça krizinde önemli gelişmeler...

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UZAKDOĞU’DAN GELMİYOR

TOBB Otomotiv Tedarik Sanayi Meclis Başkanı Alper Kanca konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 'dünyadaki bütün sektörlerde dnegesizliklik özkonusu. Ama otomotivde bu daha fazla hissediliyor. Otomotivde özelikle çip ekisikliğinden dolayı son bir yıldır bitmiş araç konusunda ciddi bir sıkıntı var. Türkiye'de bunu önemli şekilde yaşadı. Şimdi aracın kendisi dışında aracın kendisini oluşturan parçalarda da sıkıntı var. Bir kaç sebepten kaynaklanıyor bu. ASlında ithalatta zorluk var. Tedarik zincirindeki kırılmalar özellikle Uzak Doğu'nun tedarik zincirindeki etkisinin azalması ya da Uzak Doğuya duyulan güvenin azalması biraz da bu sebeplere dayanıyor.Uzak Doğu'dan yedek parça gelişi konusunda sıkıntılar var. Oradaki üretimde de zorluklar, sıkınıtılar var. Üretimde elektirik kesintileri var . Bunun dışında konteyner krizi devam ediyor, nakileyede sorunlar var. Uzak doğu'dan yedek parça gelmesi zorlaştı. Döviz kurunun artması bu satın alma tarafını zorlaştırdı. Avurpa'da Türkiye'den daha fazla yedek parça almaya başladı. Dolayısıyla Türkiye'den ihraç edilen yedek otomotiv parçaları çoğaldı.Böylece otomotiv yedek parçalarında temin sıkıntısı oluştu. Daha önceden 1-2 ay gibi olan temin süreleri şimdi 3-4-5 aya çıktı. Özellikle ithal ürünlerde bu süre 6 aya çıktı. Dolayısıyla yedek parça fiyatlarında ve temininde sıkıntılar olacak.' dedi.

YEDEK PARÇALARDA YÜZDE 25 FİYAT ARTIŞI OLACAK

Sektördeki fiyat arışı hakkında bilgiler veren Alper Kanca, ithal ürünlerde döviz kurunun atmasından dolayı yüzde yüz artışların sözkonusu. Bundan sonra da bunların üzerine ilavelerin geleceğini belirtti.

Elektrik ve hammammade ve kauçuk fiyatlarındaki artışların da bunlarına üzerine ekeleneceğini ve bu fiyatların üzerine yüzde 20 ve 25 artışın olacağını söyledi.


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