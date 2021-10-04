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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 3. çeyrekte yüzde 13,1 büyüdü

04.10.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 büyüyerek 558 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,1'le yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,9 payla SUV ve yüzde 22,9 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 3. çeyrekte yüzde 13,1 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-eylül dönemi ve eylül ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 büyüyerek 558 bin 145 adet seviyesinde kaydedildi.

Otomobil satışları ise 2021 Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 43 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17,5 artışla 123 bin 345 adede ulaştı.

EYLÜLDE SATIŞLAR AZALDI

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın eylül ayında ise 2020 yılı eylül ayına kıyasla yüzde 36,9 gerileyerek 57 bin 141 oldu. 2021 yılı eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 küçülerek 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,3, otomobil pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,2 ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre de yüzde 11,6 azaldı.

SEGMENT BAZINDA SATIŞLAR

Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 86’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 238 bin 644 adetle yüzde 54,9 pay alırken, B segmenti otomobillerin payı da 132 bin 517 adetle yüzde 30,5 oldu.

SUV OTOMOBİLLER SEDAN'I TAKİBE ALDI

Bu dönemde, gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,1'le yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,9 payla SUV ve yüzde 22,9 payla da hatchback otomobiller takip etti.

PAZARDA BENZİN AĞIRLIĞI DEVAM ETTİ

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.

Ocak-eylül döneminde benzinli otomobil satışları 287 bin 288 adetle pazardan yüzde 66,1 pay alırken, dizel otomobil satışları 87 bin 415 adetle yüzde 20,1 pay, hibrit otomobil satışları 36 bin 824 adetle yüzde 8,5 pay ve oto gazlı otomobil satışları da 21 bin 713 adetle yüzde 5 pay aldı.

Ayrıca bu dönemde 1.560 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Eylül sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 328 bin 464 adetle yüzde 75,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 106 bin 336 adetle yüzde 24,5 olarak belirlendi.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında, van gövde tipi yüzde 78,4 pay ve 96 bin 729 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10 pay ve 12 bin 320 adetle ikinci sırada yer aldı. Pickup ise yüzde 6,8 pay ve 8 bin 400 adetle üçüncü sırada konumlandı.

Öte yandan yıl sonu Türkiye pazarının 650 bin otomobil, 150 bin hafif ticari ve yaklaşık 30-35 bini ağır ticari vasıta olmak üzere 800-835 bin bandında olmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

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