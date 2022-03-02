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Otomobilde fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı! Hareketlilik başladı

02.03.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıla durgun başlayan ikinci el otomobil sektörü, fiyatlardaki belirsizliklerin ortadan kalkması ve taşıt kredilerinde yapılacak düzenleme ile ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlenme başladı. İkinci el araç fiyatlarında düşüşlerin olduğunu belirten oto galericiler, yaz döneminde hareketliliğin daha da artacağını söyledi.

Otomobilde fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı! Hareketlilik başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), taşıt kredisi limitinin artırıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda, taşıt kredi limitleri ve vade sayısı da arttırılmıştı. Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlenme başladı. Oto galericiler, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğin artacağını söyledi.

"ARAÇ TİCARETİNİN ÇOK HIZLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yaz tatili dönemine gidildikçe araç satışlarının hızlanacağını kaydeden TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Aylık araç satışının, aracın tercih edilme durumuna bağlı oluyor. Özellikle otomatik vites araçların en uzun durma süresi 1 hafta veya 10 gün. Çünkü genelde insanlar o araçları okulda okuyan çocuklarına ya da eşlerine alıyorlar. En az elimizde 2-3 ay duran araçlarımız oluyor. 20 Aralık’tan önce esnaf arkadaşlarımızın almış olduğu araçlar hala ellerinde. Aylık satışımız en fazla 4 veya 5 oluyor. Şu anda satışların az olmasından dolayı 20 Aralık’tan önce aldığımız araçların çoğu elimizde duruyor. Mart aynının sonu ve nisan ayından itibaren kur korumalı paranın çözülmesi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve tatil döneminin geliyor olmasından dolayı araç ticaretinin çok hızlanacağını düşünüyoruz" dedi.

"ÖZELLİKLE İKİNCİ EL ARAÇLARDA FİYAT DÜŞÜŞLERİ OLDU"

İkinci el araç fiyatlarının düştüğünü söyleyen Batı, "Çip krizinden dolayı vatandaşlar otomobil bayilerine gittiklerinde araç bulamıyorlardı. Şu an azda olsa bayilere gittiklerinde araç bulabiliyorlar. Sıraya girerek en az bir ay sonra araçlarını teslim alabiliyorlar. Sıfır araçlarda araç kredisi var diyemeyiz. Zaten araç satışı az olduğu içinde gelen araçlar büyük oranda yeterli olabiliyor. Pandemi, döviz ve çip krizine bağlı olarak araç fiyatları yüzde 10-15 daha yüksekti. Bu yükseklik azalamaya başladı" ifadelerini kullandı. (İHA)


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Fiyatların düştüğü falan yok 20-30 bin arttırdılar bin iki bin düşünce fiyatlar düştü diyorlar. Bu arada araç alanda öyle çok değil. Çok acil ihtiyacı olanlar dışında ikinci elde ki arabalar aynen duruyor. Merak edenler ilan tarihlerine bakabilir. Milleti kandırmayın artık
250 den aşağıya 150 bin km altı 2.nci el araç kalmamış, yazıklar olsun, artık kimse araç sahibi olamaz...
arkaş araç fiyatı düşse düşse enfazla ne kadar düşecek ekim ayında sattığım aracın parasıyla aynı model marka aracın yanına yaklaşılmıyor .+ 500 - 600 yakıt yaktığım gidip geldigim yere 1000 1200 tl yani araba fiyatı düşse nolur 30 araç 100 oldu bilemedin 10 düşer varmı ötesi .

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