Otomobilde tehlike! ‘Önemli sakıncalar doğurmuştur’ diyerek çağrı yaptılar: İlk etapta zarar, sonra iflas…

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneğince (OYDER), bazı elektrikli araçların ithalatına ilişkin tebliğe yönelik eleştiri ve önerilerde bulunuldu..

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "İzin belgesinin temini için 30 gün süre verilmiş ve bu süre içerisinde yerine getirilmesi imkansız birçok şart ileri sürülmüştür. Bu şartların yerine getirilmemesi halinde araçların ithalatına izin verilmeyeceği ve ilgili markanın etkilenen modellerinin Türkiye’de satışının durdurulacağı ifade edilmiştir. Türkiye'de otomotiv sektörünün tamamı yerli ve milli sermayeden oluşan yaklaşık 5 milyar dolar ile en yüksek yatırım seviyesine sahip yetkili satıcılık teşkilatları açısından, ticaretin sürdürülebilirliği ilişkin bu tebliğ önemli sakıncalar doğurmuştur” ifadeleri kullanıldı.

İLK ETAPTA ZARAR!

Yetkili satıcılık mesleği açısından ortaya çıkan sakıncalar ve tehditlere değinilen açıklamada, "Tebliğin yayınlanmasından önce ülkemize ithalat izni almış ve satışına başlanmış olan marka ve modeller için distribütörler ile yetkili satıcılar arasında bayilik sözleşmeleri imzalanmış ve markanın belirlediği standartlara uygun yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Yeni tebliğ ile ilgili markanın modellerinin ülkemize ithalatı duracağı için, yeniden izin belgesi alınana kadarki süreçte yetkili satıcıların araç kaynağı kesilecek ve ticaret tamamen duracaktır. Bu markalara yatırım yapmış olan yetkili satıcılar için ilk etapta zarar, sürecin uzaması halinde de iflas kaçınılmaz olacaktır” denilerek kararın sektör üzerindeki önemine dikkat çekildi.

OYDER'İN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Tebliğe eklenen distribütör tarafından sahip olunan 7 bölgede 20 servis ibaresi, yetkili servisleri kapsayacak şekilde değiştirilmelidir. Yetkili satıcılar distribütör ile rekabete girmek zorunda bırakılmamalıdır.

Tebliğ ile getirilen eğitim ve çağrı merkezi şartları için hem distribütöre hem de yetkili satıcılara gerekli altyapıyı hazırlamak için makul bir süre tanınmalıdır. Bu süren 1 ay değil en az 1 yıl olarak revize edilmelidir.

Tebliğ öncesinde ithalat iznini alarak satışına başlanmış marka ve modeller için ithalat izin belgesinin temini için verilen 1 aylık süre en az 1 yıl olarak revize edilmelidir.

Elektrikli araçların satışı ve kullanımı sırasında tüketici mağduriyetini engelleyecek her türlü tedbirin yanında olduğumuzu ancak bu bakışın menşei fark etmeksizin tüm elektrikli araçlar için geçerli olmasının da serbest rekabet açısından önemli olduğunu ifade etmek isteriz.

TÜRKİYE'DE 3 BİN YETKİLİ SERVİS VAR

Bakanlığın kararında Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olan ülkeler dışından elektrikli araç ithal edecek marka ve distribütörlerin kendilerine ait 20 servisinin olmasını şart koşuluyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci Türkiye’deki elektrikli araç yetkili servislerinin bir listesini paylaştı. “Şu anda hiç bir markanın kendisine ait 20 servisi yok” diyen Özpeynirci, “Servislerin çoğu markaların yetkilendirdiği yetkili satıcılara (bayi) veya özel şirketlere ait. Bugün Türkiye'de 49 markanın Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'ne (OYDER) üye 1510 adet yetkili satıcı ve servisi var. 1500'e yakın da Bosch Car, Eurepar ve Otopratik gibi markaların bayiler dışında yetkilendirdiği özel şirketler var. Yani toplam 3 bin yetkili servisten bahsediyoruz” ifadekerini kullandı.

İŞTE MARKALARIN OYDER'E ÜYE YETKİLİ SATICI VE SERVİS SAYILARI







