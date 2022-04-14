Otomobillere 'KDV' zammı! Fiyatları daha da artabilir

Otomobil sektöründe hareketlilik devam ediyor. Küresel çapta çip krizi, Ukrayna-Rusya savaşının etkileri derken otomotiv sektörünü daha zor günler bekliyor. Savaş nedeniyle otomobil sektöründe tedarik sorunu yaşanırken sıfır araç fiyatlarına sadece 1 ayda yüzde 5 zam gelmişti. Mart döneminde de ikinci el araba fiyatları yüzde 8 arttı. Öte yandan otomobil alım satımında KDV oranının yüzde 1'den yüzde 18'e çıkarılması, ikinci el fiyatlarında yeni zamlara yol açtı.

Açıklanan yeni düzenlemenin kurumsal ikinci el işi yapan firmaların maliyetlerini artıracağı, bunun da fiyatlara yüzde 2 civarında yansıyacağına yönelik beklentiler oluşmuştu. Yapılan zamlar ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Zaten en durgun günlerini yaşadığı belirtilen pazarda, fiyatların geldiği seviyeden dolayı satışların da düşmeye devam ettiği belirtildi.

HURDA ARAÇLAR BİLE 40 BİN LİRAYA ÇIKTI

İkinci el araçta 100 bin liranın altındaki araçların hurdaya döndüğü, 2020 başında 5-10 bin TL olan hurda araçların bile 40 bin liraya çıktığı belirtilmişti.

İKİNCİ EL ARAÇTA KDV ARTTIRILDI

Sıfır otomobil almanın zor olduğu bu dönemde vatandaşların gözü ikinci el otomobillere çevrilmişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine Toplantısı sonrasında vergi mükellefi olan galericilerden ikinci el araç alım-satım işlemlerinde alınan KDV oranlarının değiştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oto galericilerinin araç alım satımından elde ettikleri kâr ile yat, tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18’e yükseltiyoruz.” açıklaması yaptı.

SATIŞLAR MARTTA YÜZDE 34,3 AZALMIŞTI

Üretim ve satışlardaki düşüş Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerine de yansımış durumda.

ODD verilerine göre, otomobil satışları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 azalarak 50 bin 173 adede gerilemişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralma mart ayında da sürmüş; şubat ayında yıllık bazda yüzde 15,1 oranında daralan pazar, mart ayında ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,4 daralmıştı.

OSD verileri ise, 2022 Ocak-Mart döneminde otomobil üretiminin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 azalarak 166 bin 363 adede düştüğünü ortaya koymuştu.



