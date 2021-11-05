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Otomotiv devi kâr tahminini güncelledi

05.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota Motor, 2021 mali yılı net kâr tahminini 2,49 trilyon yene (22 milyar dolara) yükseltti.

Otomotiv devi kâr tahminini güncelledi

Japon üreticiden yapılan açıklamada Mart 2022'de sona erecek mali yıla yönelik gidişat ve beklentilerine yer verildi.

Daha önce 2,3 trilyon yen olarak açıklanan 2021 mali yılı net kâr tahmini 2,49 trilyon yene (22 milyar dolara) çıkarıldı.

Güncellenen tahmine göre 2021 mali yılı net kârı, önceki 2020 mali yıl net kârından yüzde 10,9 artış gösterecek.

İşletme kârının yüzde 27,4 artışla 2,8 trilyon yene (24,6 milyar dolar), satışların ise 30 trilyon yene (263 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.

İLK 6 AY

Mali yılın ilk altı ayı olan nisan-eylül döneminde Japon firma net kârını 1,52 trilyon yene (13,3 milyar dolar) çıkardı.

Bu net kâr oranı önceki mali yılın ilk 6 ayına kıyasla 2,4 kat artış yakaladı.

Satışların 15,48 trilyon yene (136 milyar dolar) eriştiği mali yılın ilk 6 ayında işletme kârı 1,75 trilyon yen (15,3 milyar dolar) kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Toyota
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