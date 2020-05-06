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Otomotiv ihracatına koronavirüs darbesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.05.2020 14:18 | Son Güncelleme

Türkiye otomotiv sektörünün nisan ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 azalarak 596 milyon dolar oldu.

Otomotiv ihracatına koronavirüs darbesi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün ocak-nisan dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalışla 7,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin ihracatında dördüncü sırada yer alan endüstrinin toplam dış satımdaki payı ise yüzde 6,6 oldu. Nisan ayında tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş olurken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatta ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 düşüş yaşandı.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 86 AZALDI

Nisan ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 86 azalarak 132 milyon dolara geriledi. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 63 azalarak 342 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 91,5 azalarak 40 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 68,5 azalarak 53,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 63 azalma görülürken, dış satımda ABD’ye yüzde 69, İtalya’ya yüzde 72, Rusya’ya yüzde 57, Birleşik Krallık’a yüzde 74 düşüş görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya ihracat yüzde 82, İtalya’ya yüzde 82, İsrail’e yüzde 83, Almanya’ya yüzde 74, Mısır’a yüzde 50 düşüş yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ihracat İtalya’ya yüzde 90, ABD’ye yüzde 25, Romanya’ya yüzde 53, Belçika ve Fransa’ya yüzde 97’şer düştü.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya ihracat yüzde 60, Almanya’ya yüzde 66, İtalya’ya yüzde 79 ve Romanya’ya yüzde 99 geriledi.

ALMANYA’YA 110 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya nisanda yüzde 70 azalmayla 110 milyon dolar ihracat yapıldı. İtalya 50 milyon dolar ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 79 düşüş gösterdi.

Üçüncü büyük pazar konumunda yer alan Fransa’ya yönelik ihracat da yüzde 82 gerileyerek 48 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat, önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 70, Birleşik Krallık’a yüzde 90,5, Polonya’ya yüzde 80, Hollanda’ya yüzde 80, Belçika’ya yüzde 78 ve İsrail’e yüzde 75 azaldı.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 81 düşüşle 377 milyon dolar oldu. AB ülkeleri ihracattan yüzde 63,2 pay aldı. Afrika ülkelerine yüzde 63, Orta Doğu ülkelerine de ihracat yüzde 64 düştü.

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