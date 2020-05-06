Otomotiv ihracatına koronavirüs darbesi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün ocak-nisan dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalışla 7,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin ihracatında dördüncü sırada yer alan endüstrinin toplam dış satımdaki payı ise yüzde 6,6 oldu. Nisan ayında tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş olurken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatta ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 düşüş yaşandı.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 86 AZALDI

Nisan ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 86 azalarak 132 milyon dolara geriledi. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 63 azalarak 342 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 91,5 azalarak 40 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 68,5 azalarak 53,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 63 azalma görülürken, dış satımda ABD’ye yüzde 69, İtalya’ya yüzde 72, Rusya’ya yüzde 57, Birleşik Krallık’a yüzde 74 düşüş görüldü.