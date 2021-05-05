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Otomotiv ihracatında yüzleri güldüren gelişme!

05.05.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, nisan ayı ihracatında baz etkisiyle üç haneli artış gösterdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi nisanda yüzde 313 artışla 2,5 milyar dolar ihracata imza attı. Nisanda bu yılki ihracat ortalamasında bir rakam sergileyen endüstride ilk 10 ülkenin tamamına yüzde 3. 438’e varan oranlarda yüksek artışlar oldu.

Otomotiv ihracatında yüzleri güldüren gelişme!

Uzmanlar, geçen yıl pandeminin başlamasının ardından nisan ayının çok düşük bir rakamla kapandığını hatırlatarak, tam kapanma sürecine paralel aşılama oranlarının yükselmesiyle pandeminin etkisinin giderek azalacağına ve piyasaların ikinci çeyrekle birlikte bir toparlanmaya gideceğini kaydettiler.

Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan ve doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv endüstrisi, nisan ayı ihracatında baz etkisiyle üç haneli artış gösterdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi nisanda yüzde 313 artışla 2,5 milyar dolar ihracata imza attı. Sektör, nisanda bu yılki aylık ihracat ortalamasında bir rakam sergiledi. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan otomotivin aldığı pay da yüzde 13 oldu. Yılın ilk dört ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 34 artışla 10,2 milyar dolar olurken, ilk dört aydaki ortalama aylık ihracat 2,54 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ EN BÜYÜK ÜRÜN GRUBU

Nisanda Tedarik Endüstrisi yüzde 208 artışla 1 milyar 54 milyon USD ihracatla otomotivde en büyük ürün grubunu oluştururken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 582 artışla 899 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 652 artarak 300 milyon USD ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 54 artarak 82 milyon USD olarak gerçekleşti. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 229 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 422, Fransa’ya yüzde 454, ABD’ye yüzde 225, Rusya’ya yüzde 231, Birleşik Krallık’a yüzde 298, İspanya’ya yüzde 774 ihracat artışı oldu.
Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 730, İtalya’ya yüzde 337, İspanya’ya yüzde 2.251, Almanya’ya yüzde 421, Polonya’ya yüzde 6.020, Birleşik Krallık’a yüzde 705 ihracat artışı yaşandı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 23.460, Fransa’ya yüzde 2.161, İtalya’ya yüzde 609, Belçika’ya yüzde 1.452, Slovenya’ya yüzde 100 ve ABD’ye yüzde 56 ihracat artışı yaşandı. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Macaristan’a yüzde 408, Almanya’ya yüzde 56, Fransa’ya yüzde 24 artış görüldü.
Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise nisanda yüzde 721 artarak 102 milyon dolar oldu.

ALMANYA'YA YÜZDE 278 ARTIŞ

Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya yüzde 278 artışla 419 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa’ya yüzde 551 artışla 309 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 880 artışla 220 milyon dolar ihracat oldu. Nisanda yine İtalya’ya yüzde 305, İspanya’ya yüzde 1.059, Belçika’ya yüzde 480, Polonya’ya yüzde 437, ABD’ye yüzde 269, Slovenya’ya yüzde 3.438, Rusya’ya yüzde 284 artış oldu.

AB'YE İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 370

Ülke grubu bazında Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 370 artışla 1 milyar 669 milyon dolar olurken, AB’nin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 68 oldu. Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 618, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 244 ve Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 168 ihracat artışı oldu.

Kaynak: İHA

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