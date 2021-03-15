Otomotiv sanayisinin üretimi ilk 2 ayda yüzde 6,5 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-şubat dönemine ilişkin üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ilk 2 ayda toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azalarak 222 bin 264 adet, otomobil üretimi de yüzde 16 düşüşle 136 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 231 bin 578 adet oldu.

Aylık bazda verilere bakıldığında, şubat ayı üretimi yüzde 9,3 azalışla 116 bin 88'e geriledi. Otomobil üretimi de yüzde 22,4 düşüşle 68 bin 105 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda yüzde 68, ağır ticari araçlarda yüzde 50 ve traktörde yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

İÇ PAZARDA ARTIŞ VAR

Yılın ilk 2 ayında ticari araç üretimi yüzde 14 arttı. Bu dönemde ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 55, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 12 yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 85 bin 382 adet, traktör üretimi de 9 bin 314 adet oldu. Ticari araç pazarı yüzde 53, hafif ticari araç pazarı yüzde 51 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 61 artış gösterdi. Baz etkisi dikkate alındığında, ocak-şubat dönemi ticari araç pazarı 2017'nin yüzde 6 üzerinde gerçekleşti.