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Otomotiv satışları nisan ayında düştü

03.05.2024 10:46
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Türkiye genelinde otomotiv satışları nisanda 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

Otomotiv satışları nisan ayında düştü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) nisan ayı verilerine göre, geçen ay ülke genelinde 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Nisanda otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 16,2 artış gösterdi.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 11,3'LÜK ARTIŞ

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 11,3 artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 16,62 artarak 294 bin 837 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,2 düşüşle 76 bin 601 adede geriledi.

Yılın ilk 4 ayında segmentlere göre incelendiğinde pazarın yüzde 88,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 169 bin 720 adetle yüzde 57,6, B segmentliler ise 88 bin 721 adetle yüzde 30,1 pay aldı

EN ÇOK SUV OTOMOBİLLER TERCİH EDİLdi

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 54,1 pay ve 159 bin 598 adetle SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 26,8 pay ve 78 bin 923 ile sedan, yüzde 17,4 pay ve 51 bin 249 adet satışla H/B otomobiller takip etti.

Ocak-nisan döneminde satılan otomobillerin yüzde 65,4'ünü benzinli, yüzde 14,9'unu hibrit, yüzde 11,1'i dizel, yüzde 7,8'i elektrikli, yüzde 0,8'i ise otogazlı araçlardan oluştu.

Otomobil satışlarının yüzde 76,6'sının 1600cc altındaki araçlardan oluştuğu görüldü. Otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,6, manuel şanzımanlılar ise yüzde 10,4 pay aldı.

Ocak-nisan döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde van gövde tipi araçlar yüzde 70,8 payla ilk sırada yer alırken, kamyonet gövde tipi yüzde 14,8 payla ikinci sırada yer aldı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil
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