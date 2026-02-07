FİNANS

Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar Yerli Malı Tebliği hükümleri uygulanmayacak.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar tebliğ hükümlerinin uygulanmaması hükme bağlandı.

Bu düzenlemeyle birlikte otomotiv sektöründe yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin mevcut kuralların geçerliliği geçici olarak durdurulmuş oldu.

ENGELLİ ARAÇ ALIMLARINDA YAŞANAN SORUNLAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye'de üretim yapan bazı markaların, yeni yıl itibarıyla "Yerli Katkı Payı" oranlarını açıklayamaması ya da sunamaması nedeniyle son bir aydır özellikle engelli araç alımlarında ciddi sorunlar yaşandığı ifade ediliyordu. Yerlilik şartının karşılanamaması, satış ve teslimat süreçlerini doğrudan etkilemişti.

GEÇİCİ MADDEYLE RAHATLAMA BEKLENİYOR

Yapılan düzenlemeyle birlikte, araç alımlarında yaşanan yerlilik oranı kaynaklı sorunların 1 Temmuz 2026'ya kadar aşılması ve piyasada yaşanan belirsizliğin giderilmesi hedefleniyor.

YÜZDE 51 ŞARTI VARDI

25 Ocak 2025'te yayımlanan Yerli Malı Tebliğine göre; bir ürünün yerli malı sayılması için ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekiyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

