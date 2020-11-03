Otomotiv sektöründen 2 yılın en yüksek ihracatı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörünün ihracatı ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 2 milyar 916 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu rakam sektörün Ekim 2018'den bu yana gerçekleştirdiği en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Öte yandan rakamlar, Kovid-19 nedeniyle nisanda tarihi düşük seviyelere gerileyen dış satım hacminin, 2'nci ayda da yükselerek toparlanmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Otomotiv sektörünün ihracatı, nisanda 596,3 milyon dolar, mayısta 1 milyar 202,5 milyon dolar, haziranda 2 milyar 14,2 milyon dolar, temmuzda 2 milyar 200,4 milyon dolar, ağustosta 1 milyar 544 milyon dolar, eylülde 2 milyar 604,6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Sektörün 10 aylık ihracat hacmi ise 20 milyar doları aştı. Söz konusu rakam salgın nedeniyle geçen yılın ocak-ekim dönemine göre her ne kadar 5'te 1 oranında düşüş kaydetse de otomotiv endüstrisi yüzde 14,9 ile Türkiye'nin ihracatından en fazla pay alan sektör konumunu korudu.