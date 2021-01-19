Otomotiv üreticisi Stellantis, yatırımcının yüzünü güldürdü

Fiat Chrysler (FCA) ve PSA'nın birleşmesinde doğan dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi Stellantis, Avrupa piyasalarındaki ilk işlem gününde yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Şirketin Milano borsasında işlem görmeye başlayan hisseleri ilk işlem gününde yüzde 8 değer kazanırken, değerleme tutarının da 42 milyar euro (51 milyar dolar) seviyesinde olmasına yol açtı. Stellantis'in New York borsasında da işlem görmeye başlayacağı belirtiliyor

Yılda 8 milyon araç üreten Stellantisin cirosunun ise 165 milyar euro olduğu belirtiliyor. Bu rakamlar, markanın dünyada dördüncü büyük otomotiv üreticisi olduğunu gösteriyor.

Stellantis'in bünyesinde aralarında Fiat, Maserati, Jeep, Dodge, Ram, Peugeot, Citroen, Opel ve DS'in yer aldığı 14 marka faaliyet gösteriyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, "Ulaşımın yeni döneminde fırsatları yakalamak için ölçeğimiz, kaynağımız, çeşitliliğimiz ve uzmanlığımız" var" dedi.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares de, FCA ile PSA'nın birleşme kararı ile alınan tasarruf tedbirlerinin hissedarlara 25 milyar euro değer artışı şeklinde yansıyacağını söyledi. Stellantis'in daha önce fabrika kapatmadan 5 milyar euro tasarruf etmeyi hedeflediği bildirilmişti.

(Reuters)

