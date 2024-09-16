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Otomotiv üretimi Ağustos'ta yüzde 26,7 azaldı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.09.2024 08:02
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Otomotiv üretimi 2024 yılının Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 düşüşle 53 bin 502 adede indi. Geçen yılın aynı ayında üretim 73 bin 21 adet seviyesindeydi.

Otomotiv üretimi Ağustos'ta yüzde 26,7 azaldı

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil üretimi yüzde 40,4 azalarak 29 bin 398 adet oldu. Geçen yılın aynı ayında üretim 49 bin 300 adet seviyesinde gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarı yüzde 0,4 artarak 93 bin 409 adet seviyesinden 93 bin 792 adede, otomobil pazarı yüzde 0,2 artışla 69 bin 131 adet seviyesinden 69 bin 288 adede yükseldi.

Otomotiv ihracatı yüzde 17,3 düşüşle 57 bin 856 adet, otomobil ihracatı yüzde 37,3 düşüşle 31 bin 522 adet oldu. Önceki yılın aynı döneminde otomotiv ihracatı 69 bin 947 adet, otomobil ihracatı 50 bin 261 adet seviyesindeydi.

Otomotiv ihracatının değeri yüzde 5,1 azalarak 2,65 milyar dolara, otomobil ihracatı yüzde 32,4 azalarak 630,7 milyon dolara indi.

Euro bazında otomotiv ihracatı yüzde 5,2 düşüşle 2,43 milyar euro, otomobil ihracatı yüzde 32,4 düşüşle 577,8 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Rapora göre, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7, otomobil üretimi ise yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 877 bin 152 adet, otomobil üretimi ise 571 bin 575 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre paralel seviyede, 792 bin 256 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 3 oranında arttı ve 605 bin 639 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 11, hafif ticari araç grubu yüzde 10, ağır ticari araç grubu yüzde 21 azalmıştır. Ocak-Ağustos dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 9, hafif ticari araç pazarı yüzde 10, ağır ticari araç pazarı yüzde 9 azaldı.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 oranında, otomobil ihracatı da yüzde 3 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 639 bin 721 adet, otomobil ihracatı ise 411 bin 905 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında ve Euro bazında paralel seviyede gerçekleşti. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 5 azalarak 6,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 6,2 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

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Otomobil
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