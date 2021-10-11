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Otomotiv üretimi eylülde azaldı! İşte otomotivde eylül üretim rakamları

11.10.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv üretimi eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 düşüşle 107 bin 29 oldu. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ise toplam üretim yüzde 8 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaldı.

Otomotiv üretimi eylülde azaldı! İşte otomotivde eylül üretim rakamları

Otomotiv Sanayii Derneğinden(OSD) yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil üretimi yüzde 34,4 düşüşle 59 bin 335 olarak gerçekleşti.

Otomotiv pazarı yüzde 36,0 düşüşle 59 bin 734 olurken, otomobil pazarı yüzde 39,1 düşüşle 43 bin 408 oldu.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam Üretim yüzde 8 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 921 bin 619 adet, otomobil üretimi ise 571 bin 108 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 582 bin 83 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 12 oranında arttı ve 434 bin 800 adet olarak gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ GRUBUNDA ÜRETİM ARTTI

Ticari Araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 26 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 38 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 25 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 23, hafif ticari araç pazarı yüzde 18 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 63 arttı.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 oranında arttı, otomobil ihracatı ise yüzde 4 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 671 bin 674 adet, otomobil ihracatı ise 401 bin 437 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 25, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 21,7 Milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 6,6 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. (AA)

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