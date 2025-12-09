Otomotivde dönüşüm beklentisi: Hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi 2026'da Meclis gündeminde mi?

Üç Çocuklu Ailelere Özel ÖTV İndirimi ve Hurda Araç Teşviki Yasası için Gözler TBMM'de

Türkiye otomotiv piyasası, 2026 yılında beklenen hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesiyle önemli bir dönüşümü merak ediyor. Özellikle son dönemde artan araç fiyatları ve ekonomik koşullar nedeniyle sıfır araç sahibi olmak zorlaşırken, bu adımla, hem piyasayı canlandırmayı hem de çevreci araçların kullanımını teşvik etmeyi amaçlanıyor.

Uzun süredir gündemde olan hurda araç teşviki, eski ve çevreye zararlı araçların trafikten çekilmesini ve yerine daha modern, güvenli ve çevreci araçların girmesini hedefliyor. Bu teşvik sayesinde, belirli yaşın üzerindeki araç sahipleri, araçlarını hurdaya ayırarak yeni araç alımlarında önemli avantajlar elde edebilecekler. Teşvikin detayları henüz netleşmemiş olsa da, araç sahiplerine nakdi destek, vergi avantajı veya indirimli kredi imkanları gibi çeşitli seçenekler sunulması bekleniyor.

Özellikle üç çocuklu ailelere yönelik ÖTV indirimi ise, ailelerin sıfır araç sahibi olmalarını kolaylaştırmayı ve yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Bu indirim sayesinde, çok çocuklu aileler, daha uygun fiyatlarla geniş ve konforlu araçlara sahip olabilecekler. Düzenlemenin, ailelerin bütçelerine önemli bir katkı sağlaması ve araç sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak TBMM'ye sunulan yasa teklifi, otomotiv sektöründe büyük bir heyecan yaratmış durumda. Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin piyasayı canlandıracağını, satışları artıracağını ve istihdama katkı sağlayacağını belirtiyorlar. Ayrıca, hurda araç teşviki sayesinde, çevre kirliliğinin azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması gibi önemli faydalar elde edileceği vurgulanıyor.

Yasa teklifinin Meclis'te ne zaman görüşüleceği ve hangi değişikliklerle kabul edileceği henüz belirsizliğini koruyor. Gelişmeler yakından takip edilirken, otomotiv sektörü ve vatandaşlar, Meclis'ten çıkacak kararı merakla bekliyor.

'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile 3 ya da daha çok çocuğa sahip ailelerin yerli otomobil sahibi olması hedefleniyor. Programın detayları ve başvuru şartları henüz açıklanmadı. Bu programla yerli üretime destek olunması ve ailelerin daha kolay araç sahibi olması amaçlanıyor.