Otomotivde yeni kriz: Rus tehdidi kapıda... Tüm dünyaya gönderiyorlardı

Rusya-Ukrayna arasındaki krizin artmasıyla birlikte başta turizm ve tarım olmak üzere bir çok sektörü zor günler bekliyor. İki ülke arasındaki savaş son 1 yıldır çeşitli krizlerle uğraşan otomobil sektöründe de endişe yarattı. Rusya, dünya çapında otomobil üretiminde kullanılan birçok önemli metalin dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri. Yaptırımlar yürürlükteyken otomobil üretimi yapan firmalar çalışmaya devam etmekte sorun yaşayabilir.

YÜZDE 40'INI RUSYA SAĞLIYOR

Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere birçok hammadde kaynağına ev sahipliği yapan Rusya, otomotiv endüstrisi için kritik öneme sahip

Rusya paladyum ve nikel gibi metallerin de dünyadaki en büyük tedarikçileri arasında bulunuyor. Bu yüzden otomotiv endüstrisi için kritik öneme sahip.

Ayrıca, Rusya içten yanmalı motora sahip araçlarda yer alan katalitik konvertörlerdeki paladyumun dünyanın en büyük üreticileri arasında bulunuyor.

2020’de dünyada 210 ton paladyum üretilirken, bunun 91 tonunu Rusya tek başına üstlenmiş durumda.

'OTOMOTİV SEKTÖRÜ YENİ ARAYIŞLARA GİRMEK ZORUNDA KALACAK'

Rusya'ya ekonomik yaptırımların artmasıyla Rusya'nın karşılık vermesi halinde, otomotivde yeni hammadde krizleri yaşanabilir.

ABD merkezli yayın organı NBC News'e açıklamalarda bulunan araştırma şirketi Guidehouse Insights analisti Sam Abuelsamid, Putin'in dünyaya hammadde tedarikini bırakması halinde, otomotiv sektörünün yeni arayışlara girmek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Gelişmelerin otomotiv üretimini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Abuelsamid, "Böyle bir durumda, otomobil üreticileri ya alternatif tedarikçiler bulmak zorunda kalacak ya da içten yanmalı motorlara sahip araçlar üretemeyecek" açıklaması ile sektörde patlak verme ihtimali bulunan yeni krizin ne kadar yıkıcı olabileceğini gözler önüne serdi.

RUSYA VE UKRAYNA TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ İHRACAT PAZARI

Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya, Türkiye'nin ihracat şampiyonu otomotiv sektörünün geçen yıl en çok dış satım yaptığı 10. ülke olurken, Ukrayna sektörün en çok dış satım gerçekleştirdiği 23. ülke konumunda bulunuyor.

Her iki ülkeden de vazgeçmek istemeyen, siyasi ve ticari ilişkilerini koruma niyetindeki Türkiye'nin turizm, otomotiv, savunma sanayisi, gıda ve inşaat alanlarında Ukrayna ve Rusya ile birçok iş birliği bulunuyor.

Otomotiv sektörü kendi içindeki dinamikleri ve ekonomiye kattığı değer açısından Türkiye için büyük önem taşıyor.

RUSYA VE UKRAYNA'NIN TOPLAM PAYI YÜZDE 3,1

Türkiye'nin otomotiv ihracatında ilk sırada yer alan Almanya'nın Türkiye'nin otomotiv ihracatındaki payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye her 100 otomobilden 14'ünü Almanya'ya sattı.

Fransa'nın Türkiye'nin otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 11,4 ve Birleşik Krallık'ın payı da yüzde 10,4 oldu.

Rusya'ya otomotiv ihracatı Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatının yüzde 2,4'ünü, Ukrayna'ya yapılan otomotiv ihracatı ise toplam otomotiv ihracatının yüzde 0,75'ini oluşturdu. Böylece iki ülkenin Türkiye'nin otomotiv ihracatındaki toplam payı yüzde 3,1 seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, Türk otomotiv sektörü temsilcileri, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin otomotiv ihracatına etkilerine ilişkin bu aşamada bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu düşünürken, yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtiyor.



