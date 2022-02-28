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ÖTV düzenlemesi de işe yaramadı! İkinci el araba alacaklar beklemede: Her 4 kişiden 3'ü...

28.02.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araba piyasasında yaprak kımıldamazsekn alıcının gözü fiyat indirimine çevrilmiş durumda. Yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 73’ü araç almak için fiyatlarda indirimini beklerken, ÖTV ve kredi düzenlemelerinin araç alacakların yüzde 70’ini memnun etmediği de ortaya çıktı.

ÖTV düzenlemesi de işe yaramadı! İkinci el araba alacaklar beklemede: Her 4 kişiden 3'ü...

Binlerce ikinci el aracın ilanın verildiği arabam.com, Türkiye’de araç almayı düşünenlerin davranışlarını araştırdı. Şubat ayında 520 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 62,3’ü araç almayı düşünüyor. Buna göre veriler, Türk halkının çoğunluğunun araç almak için acele etmediğini ve araç fiyatlarında bir indirim beklentisi olduğunu gösteriyor.

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VATANDAŞ 2. ELDE ACELE ETMİYOR

Anket katılımcılarına ne zaman araç almak istedikleri sorulduğunda cevaplayanların yüzde 29’u acele etmediğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 18’i 1 ay içerisinde, yüzde 9,5’i 3 ay içerisinde, yüzde 27,2’si 2 hafta içerisinde araç almayı düşündüğünü söylüyor. Katılımcıların yüzde 16,3’ü de henüz belli olmadığını belirtiyor.

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HER 4 KİŞİDEN 3’Ü İNDİRİM BEKLİYOR

Tüketicilere araç almak için neden acele etmedikleri sorulduğunda tüketicilerin yüzde 73’ü araç fiyatlarında indirimi beklediğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 13,5’i piyasada aradığı aracı bulamadığını, yüzde 10,8’i araç almak için birikim yaptığını, yüzde 2,7’si tatil dönemlerinde kullandığı için araç almakta acele etmediğini belirtiyor.

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ÖTV DÜZENLEMESİ BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Katılımcılara ÖTV düzenlemesi ile ilgili düşünceleri sorulduğunda tüketicilerin yüzde 70,1’i beklentileri karşılamadığını dile getiriyor. Katılımcıların yüzde 7,6’sı beklentileri karşıladığını düşünürken, yüzde 22,3’ü bu tür düzenlemelerin artırılması gerektiğini düşünüyor.

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Tüketicilere otomotiv piyasasının ne zaman hareketleneceğini düşündükleri sorulduğunda tüketicilerin yüzde 47,6’sı “otomobil fiyatları indirime girdiğinde” cevabını veriyor. Tüketicilerin yüzde 25,2’si yaz aylarının gelmesiyle, yüzde 15,2’si çip krizi çözüldüğünde, yüzde 12,1’i Ramazan Bayramı yaklaşırken talebin artmasıyla birlikte otomotiv piyasasının hareketleneceğini düşünüyor.


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