ÖTV düzenlemesi ikinci el arabaların fiyatını artırır mı, nasıl etkiler? ÖTV zammı sonrası Eylül ayı sıfır araba fiyatları ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara yeni ÖTV düzenlemesi yapıldı. Koronavirüs salgınının ardından ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlara sürpriz bir gelişme yaşanarak ÖTV zammı haberi geldi. Pandemi sürecinde konut, taşıt, ihtiyaç kredisi ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi birçok alanda yapılan indirimler ve destekler vatandaşların ÖTV indirimi gelecek beklentilerini artırmıştı. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar ÖTV indiriminden faydalanmak için araç alma süresini uzatmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesine göre ÖTV zammı geldi. ÖTV düzenlemesi ikinci el arabaların fiyatlarını nasıl etkiler? ÖTV zammı sonrası Eylül ayı sıfır araba fiyatları ne olacak? Başkent Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Ozan Bingöl ÖTV zammına ilişkin ikinci el araç fiytalarının nasıl etkileneceğini açıkladı. ÖTV düzenlemesi ikinci el arabaların fiyatlarını nasıl etkiler? ÖTV düzenlemesinin ikinci el otomobil fiyatlarında nasıl etkili olacağı merak edilenler arasında. Öğr. Gör. Dr. Bingöl açıklamasında ÖTV'deki artışın ikinci el araba fiyatlarını da artıracağını belirtmiş. Peki ÖTV zammı kapsamına girmeyen araçlar, ikinci el araba fiyatlarını düşürür mü? En çok merak edilen konulardan birisi de bu oldu. Araç almak için ikinci el araba fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar ÖTV zammının hangi araçları nasıl etkilediğini araştırmaya başladı. ÖTV zammının ikinci el araç fiyatlarını durdurmasını bekleyenler için ise; " %45’lik ÖTV dilimine giren araçların kapsamının genişletilmesi bu segmentteki ikinci el fiyatlarındaki artışı en azından frenleyici bir etki yapabilir." yorumunda bulundu. İşte Öğr. Gör. Dr. Bingöl'ün ÖTV zammının ikinci el araba fiyatlarını nasıl etkileyeceğine dair açıklaması:

""ÖTV artışları ikinci el araçların değerini artırır. Birinci el aracın fiyatını artıran her unsur, ikinci el fiyatını da paralel şekilde yukarı taşır. Düzenlemenin ikinci el araç üzerindeki etkisi ise, düzenlemenin hangi otomobil segmentindeki fiyatlara nasıl yansıyacağı ile doğrudan ilişkilidir. %45’lik ÖTV dilimine giren araçların kapsamının genişletilmesi bu segmentteki ikinci el fiyatlarındaki artışı en azından frenleyici bir etki yapabilir. Çünkü, ÖTV düzenlemesinin bu araç fiyatlarını azaltıcı etkisi çok sınırlı kalacaktır. Oysa ÖTV artışları, yüksek silindir hacimli, lüks araçlarda ÖTV ve ÖTV artışından kaynaklı KDV etkisi nedeniyle yüksek fiyat artışı anlamına gelecektir. Bu ise bu kategorideki ikinci el otomobilde fiyat artışı anlamına gelir. ise ikinci el fiyatlarının artmasını beklemek söz konusu olacaktır."" ÖTV düzenlemesi neyi değiştirdi? 30 Ağustos gecesi onaylanan ÖTV düzenlemesi ile neler değişti merak edenler için uzmanlardan ÖTV zammı yorumları gelmeye devam ediyor. ÖTV düzenlemesinin gelmesiyle ilgili nelerin değiştiğini tablo ile detaylı olarak açıklayan Öğr. Gör. Dr. Bingöl, "Düzenleme ile %45 ve %50 ÖTV matrahı kapsamına girebilecek otomobillerin artırılmasına yönelik bir dilim matrah artışı yapılmıştır. " yorumunda bulundu. Gizli ÖTV zammı eleştirilerinin bu düzenlemeyle azaltılacağını yorumladı.

Yukarıdaki tabloya göre yapılan ÖTV düzenlemesi özetle aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır: ""Artan dolar kuru ve buna bağlı olarak yükselen otomobil fiyatları nedeniyle en alt ÖTV dilimine girebilecek araç sayısı azalmış idi. Düzenleme ile %45 ve %50 ÖTV matrahı kapsamına girebilecek otomobillerin artırılmasına yönelik bir dilim matrah artışı yapılmıştır. Bu düzenleme önceki, artan araç fiyatları nedeniyle dile getirilen “Gizli ÖTV zammı” eleştirilerinin bir parça olsun azaltılması söz konusu olabilecektir. Ancak, yapılan dilim matrah artışı otomobillerde kur ve enflasyondan kaynaklı fiyat artışını karşılamaktan uzak görünmektedir. Bu nedenle 1600 cm³ araçlardaki “gizli ÖTV artışı” kısmi olarak telafi edilmiştir."" ÖTV zammı sonrası Eylül ayı sıfır araba fiyatları ne olacak? ÖTV zammı sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar olacak araştıran ve Eylül ayında sıfır araç almayı düşünen vatandaşlar ÖTV zammı ile yeni araç fiyatları araştırmaya başladı. Eylül ayında sıfır araç üretim kapasitesi koronavirüsten etkilenen önceki aylara göre daha fazla olacağı için vatandaşlar, sıfır araç fiyatlarının daha uygun olmasını bekliyordu. ÖTV zammı ile sıfır araba fiyatları ne kadar olacak merak ediliyor. Henüz 2020 Eylül sıfır araba fiyatları açıklanmadan araştırma yapanlar için Öğr. Gör. Dr. Bingöl'ün ÖTV ile ilgili açıklamaları şöyle;

""Toplam vergi gelir gerçekleşmeleri içinde ÖTV gelirleri ortalama %25’lik paya sahiptir. Başka bir deyişle tahsil edilen her 100 TL verginin 25 TL’si ÖTV’den gelir. 2019 yılında 147.1 milyar TL ÖTV geliri tahsil edildi. Bunun 13.8 milyar TL’si Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV idi. 2020 yılında ise motorlu taşıtlar üzerinden tahsil edilen ÖTV tutarları adeta şahlandı. Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere Ocak-Temmuz 2020 vergi gerçekleşmelerine göre ilk yedi ayda 16 milyar TL motorlu taşıt ÖTV’si tahsil edildi. 2020 yılı bütçe hedefi olan 18.9 milyar TL’lik tutarın %85’i ilk yedi ayda aşıldı."" ÖTV zammından etkilenen araçlar hangileri? ÖTV zammı hangi araçları kapsayacak, hangi araçlar ÖTV zammından etkilenecek inceleyenlere Öğr. Gör. Dr. Bingöl'ün yorumu şöyle oldu: ""1600 cm³’ün altındaki araçlarda ÖTV matrahı 120.000 TL’nin üzerindeki araçlar için %60 olan ÖTV oranı, matrahı 130.000 bin üzeri araç olarak değiştirilmiş ancak oran %80’e çıkarılmıştır. Bunun anlamı 30 Ağustos öncesinde ÖTV matrahı 135.000 TL olan bir araçta ÖTV oranı %60 iken artık %80 olmuştur.