ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne olur?

Türkiye’nin gündemindeki en fazla merak edilen konular arasında ÖTV indirimi gelecek mi ve ikinci el araba fiyatları ne olur sorusu bulunuyor. Yeni bir araba satın almak isteyen vatandaşlar yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Kredi faiz oranı indirimleri araç alımı konusunda vatandaşlara kolaylık yaşatmış olsa da taşıt kredilerinde de güncellemeye gidildi. Şimdi, pandemi sürecinde çok daha belirgin şekilde yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2020 ötv indirimi olacak mı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…
İkinci el araç alım satımı ile ilgili olarak getirilen düzenlemeyle beraber ikinci el araba fiyatları ne olacak sorusu yeniden gündeme geldi. Yetkililer, piyasada koşullarının bu düzenlemeyle beraber normale dönebileceğinin sinyallerini veriyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise sıfır araç bulunurluğunun Eylül ayında artmasını beklediklerini belirterek sıfır araç bulunurluğunun yeterli seviyeye gelmesiyle beraber ikinci el araba fiyatlarında da bir fiyat dengelenmesi olabileceğini aktarıyor. Arz-talep dengesizliğine işaret eden Şahsuvaroğlu, taşların yerine oturması için biraz daha süre gerektiğini belirtiyor.
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık da ikinci el araba fiyatları neden yükseldi konusunda görüşlerini paylaştı. Yanık, ikinci el piyasasında çok daha fazla kâr olduğunu gören distribütörlerin ve sıfır otomobil bayilerinin ikinci el araç satışına başlamsının piyasayı yükselttiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak vatandaşa da çağrıda bulunan Yanık, vatandaşların yüksek fiyatlardan ikinci el araç satın almaması halinde fiyatların düşeceğini düşündüğünü belirtti. Bu durumun yakın zamanda konut sektöründe de yaşanabileceğini dile getirdi.
Vatandaşlar arasında ÖTV indirimi gelir mi sorusu da sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. 2020 ötv indirimi ne zaman olacak konusunda henüz yetkililer tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖTV indirimi ne zaman yapılacak konusu araştırılmaya devam ederken geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise ÖTV indirimi olacak mı 2020 konusunda açıklamalar yaptı. Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi ne zaman 2020 yılı için konusuyla alakalı olarak bu yıl içerisinde indirimin beklenmediğini belirtti. Şimdi vatandaşlar, en yakın ÖTV indirimi ne zaman olacak konusunun yanıtı için yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor.
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