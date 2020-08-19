ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne olur?

Türkiye’nin gündemindeki en fazla merak edilen konular arasında ÖTV indirimi gelecek mi ve ikinci el araba fiyatları ne olur sorusu bulunuyor. Yeni bir araba satın almak isteyen vatandaşlar yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Kredi faiz oranı indirimleri araç alımı konusunda vatandaşlara kolaylık yaşatmış olsa da taşıt kredilerinde de güncellemeye gidildi. Şimdi, pandemi sürecinde çok daha belirgin şekilde yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2020 ötv indirimi olacak mı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

İkinci el araba fiyatları düşer mi?

İkinci el araç alım satımı ile ilgili olarak getirilen düzenlemeyle beraber ikinci el araba fiyatları ne olacak sorusu yeniden gündeme geldi. Yetkililer, piyasada koşullarının bu düzenlemeyle beraber normale dönebileceğinin sinyallerini veriyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise sıfır araç bulunurluğunun Eylül ayında artmasını beklediklerini belirterek sıfır araç bulunurluğunun yeterli seviyeye gelmesiyle beraber ikinci el araba fiyatlarında da bir fiyat dengelenmesi olabileceğini aktarıyor. Arz-talep dengesizliğine işaret eden Şahsuvaroğlu, taşların yerine oturması için biraz daha süre gerektiğini belirtiyor.