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ÖTV indiriminin ardından Renault'tan aşı kampanyası: 2 doz koronavirüs aşısı olana bin lira indirim!

20.08.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını devam ederken bazı şirketler aşı kampanyası yapmaya başladı. Renault'tan yapılan açıklamada, en az 2 doz yeni tip koronavirüs aşısı olan kişilere özel +1 yıl garanti tutarı kadar indirim verilecek. ÖTV indiriminin ardından, sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlara ek olarak 1.000 TL indirim daha verilmiş olacak.

ÖTV indiriminin ardından Renault'tan aşı kampanyası: 2 doz koronavirüs aşısı olana bin lira indirim!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, Kovid-19 salgınına karşı aşı seferberliğine yeni kampanyasıyla katkı sağlıyor.

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Kampanya kapsamında Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg hariç tüm binek modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, en az 2 doz Kovid-19 aşısı olan müşterilere özel, +1 yıl garanti (Maxxi Warranty) ürününün satın alınması durumunda araç fiyatında 1.000 TL indirim sunuluyor.

Salgın döneminde aşılanma sürecini desteklemeyi hedefleyen özel kampanya, eylül sonuna kadar Renault yetkili satıcılarında tüketicileri bekliyor.

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Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda perakende satın alımda geçerli olan ilgili kampanyalı faiz oranları, Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve Maxxi Warranty ile birlikte geçerli oluyor. Ruhsat sahibinin, aşıyı olanın kendisi olması gerekiyor. İlgili hak, aynı soyadına sahip olunsa dahi bir başkasına devredilemiyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Renault
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