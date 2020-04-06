ÖTV ödemeden yarı fiyatına araç almak mümkün! İşte şartları...

ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen bireylerin satın alınan aracı kendi üzerlerine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Fakat bu noktada kişinin engel derecesi veya hastalığının türüne göre bazı istisnalar söz konusu olabilmektedir. Eğer bir bireyin %90 ve üzerinde engel raporu varsa ve kişinin engeli araç kullanmasını engelliyorsa bu durumda aracı engelli bireyin ikinci veya üçüncü dereceden akrabaları kullanabilirler.

ÖTV İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI