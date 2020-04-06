ÖTV ödemeden yarı fiyatına araç almak mümkün! İşte şartları...

ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen bireylerin satın alınan aracı kendi üzerlerine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Fakat bu noktada kişinin engel derecesi veya hastalığının türüne göre bazı istisnalar söz konusu olabilmektedir. Eğer bir bireyin %90 ve üzerinde engel raporu varsa ve kişinin engeli araç kullanmasını engelliyorsa bu durumda aracı engelli bireyin ikinci veya üçüncü dereceden akrabaları kullanabilirler.
ÖTV İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
- ÖTV muafiyetinden faydalanabilmeniz için öncelikle tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık raporu almanız gerekiyor. Bu raporda engel oranınızın yüzde 90 ve üzerinde olması gerekiyor. Peki ya %90 altındaki raporlar? Bu noktaya dikkat etmeliyiz. Engel oranı %40 ve %90 arasında bulunan bireylere muafiyet değil ÖTV indirimi hakkı tanınıyor. Raporunuz %40'ın altında ise indirim veya muafiyet fırsatından yararlanma hakkınız bulunmuyor.
- Tam teşekküllü hastanelerden alacağınız sağlık raporunda “ağır engelli” veya “sürücü belgesi alabilir” ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir. Bu hususa dikkat edin ve rapor alırken amacınızı belirtin.
- Kanunlara göre, binek araç modellerinin tümünde motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer vergiler dahil, araç bedelinin 303.200 Türk Lirası'nı aşmaması gerekiyor.
- Yüzde 90 ve üzeri engelli raporu olan bir birey için alınan arabayı üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından bir sürücü kullanabilir. Bunun dışında özel bir şoför tutulmak istenirse noter tarafından düzenlenecek iş akdine bağlı olarak bir şoför işe alınabilir ve aracı bu özel şoför kullanabilir. Arabanın sahibi olacak kişi kendisi dışında üç akrabasının daha isimlerini araç ruhsatına işletebilir. Bu durumda araç sadece bu kişiler tarafından kullanılabilir. Ruhsatta ismi geçmeyen kişilerin akrabalık derecesi ne olursa olsun; hastalık, doğum gibi olağan dışı durumlar dışında aracı kullanması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uyulmaz ise araç bağlama ve ağır para cezası gibi yaptırımlar uygulanır.
- Yüzde 40 ve yüzde 90 arasında bir dereceye sahip engel raporu ile alınacak araçlarda özel donanım ilaveten takılacaksa; araç sahibi engelli bireyin eşi, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından bir kişi ya da noterce hazırlanan iş akdine bağlı olarak istihdam edilen profesyonel bir şoför tarafından da araç kullanılabilir.
- Bir birey beş yıl içerisinde yalnızca bir araç satın alabilir ve bu aracı beş yıl içerisinde satamaz. Beş yıl dolduktan sonra araç satılabilir, yeni bir araç alınabilir.
- Özel Tüketim Vergisi muafiyeti sadece ve sadece engelli vatandaşın kendisine tanınmış bir haktır. Bu haktan faydalanmak isteyen kişilerin aracı kesin suretle kendi üzerlerine almaları gerekiyor. Örneğin Ayşe isimli engelli bir kadının kocası aracı kendi üzerine alamaz.
- Engelli raporu ile araç alma hakkı yalnızca sıfır kilometre araçlar için geçerlidir. İkinci el araçlarda herhangi bir indirim veya muafiyet uygulanmaz.
- Engelli raporu ile alınabilen taşıtlarda ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için, motor silindir hacmi 1600 cm³’ün altındaki araçların tercih edilmesi gerekiyor.
- İşitme veya görme engelliler ile herhangi bir kronik hastalığı olanlar ÖTV'siz araç alamazlar. Şeker hastalığı, kanser hastalıkları, alzheimer, tansiyon ve kalp hastalıkları bu tür kronik hastalıklara örnektir. Bu hastalıklardan birisine sahipseniz ÖTV'siz araç alamazsınız.
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