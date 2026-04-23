ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yüzde 40-89 arası ortopedik engelli vatandaşlara ÖTV’siz araç alımının detayları belli oldu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Yaklaşık 400 bin ortopedik engelli bireyi ilgilendiren ÖTV’siz araç alımının detayları netleşti. Türkiye’de üretilen araçlar yüzde 45’e varan oranda indirimli alınabilecek. Önce TSE, TÜVTÜRK ve noter üçgeninde işlem yapılması gerekiyor. Ortalama 15 gün süren işlemlerin faturası 35 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, sanayide fiyatlar yükseldikçe yükseliyor. Döviz kuruna endeksli olan Avrupa menşeli aparatlar ise aracı aldıktan sonra başlayan masraflardan biri olarak ön plana çıkıyor.

Kalem kalem masraflar ise şu şekilde:
Fiziksel donanım maliyeti: En basit mekanik elden gaz/fren sistemlerinde fiyatlar 15 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor. Sürüş konforu sağlayan sensörlü elektronik sistemlerde (örneğin direksiyon altı elektronik gaz çemberi) fatura 60 bin TL ile 90 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Mühendislik ve proje: AİTM yetkili mühendislerinin çizdiği araca özel projenin tasarım ve onay ücreti 4 bin TL ile 8 bin TL bandında.
TSE onay harcı: Araç proje dosya inceleme bedeli olarak devlete KDV dâhil 5 bin 280 TL.

TÜVTÜRK tadilat muayenesi: Aracın yeni donanımıyla muayeneden geçmesi ortalama 2 bin TL tutuyor.

Noter ruhsat tescili: Ruhsatın yeniden düzenlenmesi işlemi yaklaşık 1.500 TL.

ARABAYI ELDEN ÇIKARMA SÜRESİ 10 YILA ÇIKARILDI

Yeni yönetmelikle birlikte 2026 yılı için ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit de 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlendi. Muafiyetli araç alacak vatandaşlar için yüzde 40 yerlilik oranı (Türkiye’de üretim) şartı getirildi. Ayrıca daha önce 5 yıl olan aracı elden çıkarma süresi 10 yıla çıkarıldı. Vergi avantajı hesaplandığında ise, motor hacmi 1,6 litreyi aşmayan ve yüzde 80 ÖTV dilimine giren araçlarda fiyatın ortalama yüzde 44,4 oranında düştüğü görülüyor.

Buna göre bayi liste fiyatı 2 milyon TL olan bir araç, muafiyetle yaklaşık 1,1 milyon TL’ye alınabiliyor.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Togg: T10X ve T10F
Fiat: Egea Sedan ve Egea Cross
Renault: Clio, Megane Sedan ve Duster
Toyota: Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR
Hyundai: i20 ve Bayon

