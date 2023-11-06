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ÖTV’siz araç satışında üst limite düzenleme! 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak: 587 bin liralık artış

06.11.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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Engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli sıfır araç alımlarında 2024 yılı üst limiti belli oldu. Buna göre üst limitte 587 bin liralık artış yaşanacak. 1 OCak 2024’ten itibaren uygulanacak yeni limit 1,6 milyon lira sınırına dayanacak.

ÖTV’siz araç satışında üst limite düzenleme! 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak: 587 bin liralık artış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeniden değerleme oranına esas veriyi yüzde 58,46 olarak açıklamasının ardından olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ile özel tüketim vergisi muafiyetli sıfır araç alım üst limiti belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkisi çerçevesinde 2024 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 11,69, en yüksek yüzde 87,69 olarak belirlenecek.

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ÖTV’SİZ ARAÇ ÜST LİMİTİNE AYAR

Buna göre, sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olurken, engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli sıfır araç alımlarında 2024 yılı üst limitinde 587 bin lira artış söz konusu olacak.

OTOMOBİL TRAFİK (5)

1,6 MİLYON LİRAYA YAKLAŞACAK

Böylece bu sene 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanmaya devam eden üst limit, 1 Ocak 2024’ten itibaren yüzde 58,46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselecek.


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ötv muafiyetli araç

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