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ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu... 20 yaş üstü aracı olanları kapsayacak, hurdaya çıkarılacak

ÖTV'siz sıfır araç alma imkanını öngören yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. 20 yaşını doldurmuş araca sahip olan vatandaşları kapsayacak olan yeni düzenlemeye göre; 'hurda' aracını trafikten çeken vatandaşlar, çevreci yerli üretim araçları ÖTV ödemeden satın alabilecek. Söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde, yüz binlerce araç sahibine ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı doğabilir.

ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu... 20 yaş üstü aracı olanları kapsayacak, hurdaya çıkarılacak
Devrim Karadağ

Neredeyse hurdaya çıkacak olan, 20 yaşını doldurmuş araca sahip olan vatandaşlara ÖTV'siz sıfır araç alma imkanı sunacak olan düzenleme Meclis'e geldi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden yerli üretim sıfır araç alabilmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.

20 YAŞ ÜSTÜ ARACI OLANA ÖTV MUAFİYETİ

Söz konusu teklife göre, 20 yaş üstü araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara, yerli üretim yeni bir araç alırken ÖTV muafiyeti sağlanacak.

ÖTV siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis e sunuldu... 20 yaş üstü aracı olanları kapsayacak, hurdaya çıkarılacak 1

AMAÇ: ÇEVREYE VE EKONOMİYE KATKI

Milletvekili Şevkin, hazırlanan teklifin amacının çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların trafikten çekilmesi olduğunu belirtirken; çevre dostu araç kullanımını artırmak ve yerli otomotiv sektörünü desteklenmesi hedefleniyor.

ÖTV siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis e sunuldu... 20 yaş üstü aracı olanları kapsayacak, hurdaya çıkarılacak 2

ÖTV'SİZ YERLİ SIFIR ARAÇ ALABİLECEKLER

20 yaşını doldurmuş araca sahip vatandaşlara ÖTV'siz yerli sıfır araç alma imkânı sağlayacak kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre, eski aracını trafikten çeken vatandaşlar, çevreci yerli üretim araçları ÖTV ödemeden satın alabilecek. Amaç, çevreyi koruyup yerli üretimi desteklemek.

ÖTV siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis e sunuldu... 20 yaş üstü aracı olanları kapsayacak, hurdaya çıkarılacak 3

Aynı zamanda eski araçların geri dönüşüme kazandırılmasıyla, hem atık malzemelerin değerlendirilmesi hem de yeni iş alanlarının oluşması bekleniyor. Bu yönüyle teklif, çevreci politikaların yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliğe de katkı sunmayı amaçlıyor.

KOMİSYON SÜRECİ BAŞLIYOR

Teklifin TBMM komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, yüz binlerce araç sahibine ÖTV'siz yerli araç fırsatı doğabilir. Yasa teklifi, aynı zamanda Türkiye'nin döngüsel ekonomi hedefleriyle de uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖTV siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis e sunuldu... 20 yaş üstü aracı olanları kapsayacak, hurdaya çıkarılacak 4

CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin’in hazırladığı kanun tekli aynen şöyle:

“ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yayımı tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki [(87.11), (88.02), (8901.10.10.00.11), (8901.10.90.00.11) ve (89.03) G.T.İ.P. numaralı araçlar hariç]
kayıt ve tescile tâbi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçlarının, kendi adlarına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten [(87.03) G.T.İ.P. numaralı araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen] bir aracın ilk iktisabında, özel tüketim vergisi alınmaz.

5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren kurumlar (belediyeler hariç) birinci fıkra hükmünden yararlanamazlar.

Hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aaa bunlar kanun teklifi de mi verirlermiş..
meclis tatilde değil mi
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