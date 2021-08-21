ÖTV sonrası satılan en ucuz sıfır otomobiller! Opel, Nissan, Kia, Ford, fiyatları!

Yüzde 45’lik ÖTV diliminde bulunan otomobillerin matrağı 85 bin TL’den 92 TL’ye çıkarken, ÖTV dilimindeki matrah dilimi, 130 bin Türk lirasından 150 bin Türk lirasına yükseldi. İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin modelleri ve fiyatları…
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 235.000 TL
1.5 TSI ACT 130 HP FR
Fiyatı 267.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus
Fiyatı 235.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience ve FR
Fiyatı 258.000 TL
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style
Liste fiyatı 177.000 TL
Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 231.000 TL
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 216.200 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL
SKODA KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium
Fiyatı 324.400 TL
Kampanyalı fiyatı 252.300 TL
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 248.400 TL
Kampanyalı fiyatı 231.300 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 217.000 TL
Kampanyalı fiyatı 212.000 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 231.000 TL
Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 184.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 227.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 216.200 TL
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 191.400 TL
Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 215.000 TL Prestige 1.0 Turbo 90 bg - 197.900 TL
Prestige 1.0 TL Turbo ECO-G 100 bg - 199.400 TL
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 224.900 YL
Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull
Liste fiyatı 203.000 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull- 209.000 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull - 252.900 TL
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 E6DFull - 322.900 TL
Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 222.000 TL
Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 226.000 TL
Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull - 247.900 TL
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 164.900 TL
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 176.500 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 202.000 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 211.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 181.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255.300 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 263.600 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 168.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 154.600 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 248.600 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 256.900 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 189.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 184.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 240.200 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 226.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 221.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 246.800 TL
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 206.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 196.900 TL
500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 221.900 TL
500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 226.900 TL
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 232.700 TL
Kampanyalı Fiyatı: 222.900 TL
1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 240.200 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 174.900 TL
Kampanyalı fiyatı 170.900 TL
1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 183.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 218.900 TL
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 238.800 TL
Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123 PS 6 İleri Otomatik Benzin - 262.400 TL
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 238.800 TL
Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123 PS 6 İleri Otomatik Benzin - 262.400 TL
Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin
Liste fiyatı 246.700 TL
Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS7 İleri Otomatik Benzin - 266.400 TL
Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin
Liste fiyatı 246.700 TL
Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS7 İleri Otomatik Benzin - 266.400 TL
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 250.400 TL
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 178.642 TL
Kampanyalı fiyatı 156.017 TL
1.4MPI 6 ileri Düz MT Style (Benzinli) - 196.850 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 199.850 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 208.000 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Design (Benzinli) - 209.500 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 220.100 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 227.250 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 222.100 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 166.350 TL
Kampanyalı fiyatı 156.841 TL
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 173.450 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 180.003 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli) 181.203 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli) - 188.400 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 189.600 TL
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
Liste fiyatı 250.397 TL
HYUNDAİ BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)
Fiyatı 201.900 TL
1.4MPI Style AT (Benzinli) - 223.400 TL
1.4MPI Style Design AT (Benzinli) - 225.400 TL
1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 235.266 TL
1.0T Style DCT (Benzinli) - 246.855 TL
1.0T Elite DCT (Benzinli) - 259.355 TL
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 243.500 TL
Nakit indirimli fiyatı 231.404 TL
1.6MPI CVT Otomatik Style Comfort (Benzinli) - 248.599 TL
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Fiyatı: 175.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 231.600 TL
PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik
Fiyatı: 180.900 TL
Kampanyalı fiyatı 178.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 184.900 TL
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı 244.500 TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 189.900 TL
STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 199.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 239.500 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 265.500 TL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 189.900 TL
1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 219.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 235.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 250.900 TL
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP
Fiyatı 241.900 TL
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL
Fiyatı 227.900 TL
1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - EDITION
Fiyatı 231.000 TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Fiyatı 208.500 TL
1.0 IG-T 92 CVT Visia - 221.900 TL
1.0 IG-T 92 CVT Tekna - 237.900 TL
1.0 IG-T 92 CVT Platinum - 261.000 TL
NİSSAN Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı 243.400
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