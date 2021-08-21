ÖTV sonrası satılan en ucuz sıfır otomobiller! Opel, Nissan, Kia, Ford, fiyatları!

Yüzde 45’lik ÖTV diliminde bulunan otomobillerin matrağı 85 bin TL’den 92 TL’ye çıkarken, ÖTV dilimindeki matrah dilimi, 130 bin Türk lirasından 150 bin Türk lirasına yükseldi. İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin modelleri ve fiyatları…

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 235.000 TL

1.5 TSI ACT 130 HP FR

Fiyatı 267.000 TL

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus

Fiyatı 235.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience ve FR

Fiyatı 258.000 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style

Liste fiyatı 177.000 TL

Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 231.000 TL

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

Liste fiyatı 216.200 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL

SKODA KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium

Fiyatı 324.400 TL

Kampanyalı fiyatı 252.300 TL

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 248.400 TL

Kampanyalı fiyatı 231.300 TL

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 217.000 TL

Kampanyalı fiyatı 212.000 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 231.000 TL

Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 184.500 TL

Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 227.000 TL

Kampanyalı fiyatı: 216.200 TL

DACİA

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 191.400 TL

Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 215.000 TL Prestige 1.0 Turbo 90 bg - 197.900 TL

Prestige 1.0 TL Turbo ECO-G 100 bg - 199.400 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 224.900 YL

DACİA

Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull

Liste fiyatı 203.000 TL

Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull- 209.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull - 252.900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 E6DFull - 322.900 TL

Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 222.000 TL

Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 226.000 TL

Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull - 247.900 TL

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

Fiyatı 164.900 TL

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 176.500 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 202.000 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 211.900 TL

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 181.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255.300 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 263.600 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 168.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 154.600 TL

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 248.600 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 256.900 TL

FIAT

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 189.900 TL

Kampanyalı fiyatı: 184.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 240.200 TL

FIAT

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Fiyatı: 226.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 221.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL

1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 246.800 TL

FİAT

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 206.900 TL

Kampanyalı fiyatı: 196.900 TL

500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 221.900 TL

500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 226.900 TL

FİAT

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 232.700 TL

Kampanyalı Fiyatı: 222.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 240.200 TL

FİAT

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 174.900 TL

Kampanyalı fiyatı 170.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 183.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 218.900 TL

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

Fiyatı 238.800 TL

Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123 PS 6 İleri Otomatik Benzin - 262.400 TL

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

Fiyatı 238.800 TL

Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123 PS 6 İleri Otomatik Benzin - 262.400 TL

FORD

Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin

Liste fiyatı 246.700 TL

Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS7 İleri Otomatik Benzin - 266.400 TL

FORD

Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin

Liste fiyatı 246.700 TL

Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS7 İleri Otomatik Benzin - 266.400 TL

FORD

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

Fiyatı 250.400 TL

HYUNDAİ

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 178.642 TL

Kampanyalı fiyatı 156.017 TL

1.4MPI 6 ileri Düz MT Style (Benzinli) - 196.850 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 199.850 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 208.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Design (Benzinli) - 209.500 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 220.100 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 227.250 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 222.100 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 166.350 TL

Kampanyalı fiyatı 156.841 TL

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 173.450 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 180.003 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli) 181.203 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli) - 188.400 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 189.600 TL

HYUNDAİ

Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)

Liste fiyatı 250.397 TL

HYUNDAİ BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)

Fiyatı 201.900 TL

1.4MPI Style AT (Benzinli) - 223.400 TL

1.4MPI Style Design AT (Benzinli) - 225.400 TL

1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 235.266 TL

1.0T Style DCT (Benzinli) - 246.855 TL

1.0T Elite DCT (Benzinli) - 259.355 TL

HYUNDAİ

Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)

Fiyatı 243.500 TL

Nakit indirimli fiyatı 231.404 TL

1.6MPI CVT Otomatik Style Comfort (Benzinli) - 248.599 TL

KİA

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

Fiyatı: 175.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 231.600 TL

KİA

PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik

Fiyatı: 180.900 TL

Kampanyalı fiyatı 178.900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 184.900 TL

KİA

Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS

Fiyatı 244.500 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

Fiyatı 189.900 TL

KİA

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool

Fiyatı: 199.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 239.500 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 265.500 TL

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

Fiyatı 189.900 TL

1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 219.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 235.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 250.900 TL

OPEL

ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP

Fiyatı 241.900 TL

OPEL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL

Fiyatı 227.900 TL

1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - EDITION

Fiyatı 231.000 TL

NİSSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia

Fiyatı 208.500 TL

1.0 IG-T 92 CVT Visia - 221.900 TL

1.0 IG-T 92 CVT Tekna - 237.900 TL

1.0 IG-T 92 CVT Platinum - 261.000 TL

NİSSAN Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

Fiyatı 243.400



