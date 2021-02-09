ÖTV zammı gelen araba listesi 2021: Hangi otomobillere ÖTV zammı geldi? 2021 ÖTV zammı ne kadar, ne zaman geldi?

Son dakika Resmi Gazete'de ÖTV artışı kararı yayımlandı. 2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Yayımlanan kararda 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli (II) sayılı listede yer alan, ve aşağıda tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir denildi. Karara göre ÖTV artışı yüzde 10'dan yüzde 60 oranında değişerek bazı otomobillere uygulandı.İşte Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV artışı olan otomobiller listesi...

ÖTV ZAMMI 2021 NE KADAR OLDU?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ikinci el ya da sıfır araba almak isteyen vatandaşlar 2021'de ÖTV indirimi gelecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. Reel sektör ve finansal sektörde yer alan 63 kişinin katılımıyla gerçekleşen enflasyon anketi sonrası; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) araç indirimi gelir mi sorusu gündem oldu. Bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, 2021 yılında ÖTV indirimi için çalışmalar başladı denilmişti fakat 2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Yayımlanan kararda "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli (II) sayılı listede yer alan, ve aşağıda tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir" denildi.