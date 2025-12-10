FİNANS

Peugeot duyurdu: Binek ve ticari araçta yıl sonu kampanyası

Peugeot, binek ve hafif ticari araç modellerinde kredi ve ödeme seçenekleri sunan aralık ayı kampanyasını başlattı.

Peugeot duyurdu: Binek ve ticari araçta yıl sonu kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre marka, Peugeot, bu ay boyunca binek otomobiller ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve ödeme imkanları sağlıyor.

Peugeot duyurdu: Binek ve ticari araçta yıl sonu kampanyası 1

Markanın fastback SUV tasarımlı 48V hibrit teknolojisine sahip 3008 modeli, tüzel müşterilere özel 700 bin liraya 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

B-SUV segmentinde yer alan Peugeot 2008'in benzinli motor seçeneğinde, Allure donanım seviyesinde bireysel müşterilere 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sağlanırken, GT donanım seviyesinde tüzel müşterilere de aynı şartlarda kredi imkanı tanınıyor. 2008 modelinin hibrit motor seçeneğinde ise tüm versiyonlarda geçerli olmak üzere tüzel müşterilere 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi desteği veriliyor. Yüzde 100 elektrikli E-2008'de de tüzel müşterilere 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Markanın 408 modelinin Allure donanım seviyesindeki benzinli versiyonunda, bireysel müşterilere 250 bin lira için 6 ay yüzde 0,49 faizli kredi imkanı bulunuyor. Aynı modelin benzinli Allure ve GT versiyonlarına ek olarak hibrit teknolojili tüm donanımlarında ise tüzel müşterilere 250 bin lira için 6 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği yer alıyor.

Markanın yüzde 100 elektrikli modellerinden E-308, tüzel müşterilere özel 450 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli krediyle, E-208 modeli ise bireysel müşterilere özel 350 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. 7 koltuklu oturma düzenine sahip 5008 modelinde ise GT donanım seviyesinde tüzel müşterilere 1 milyon lira için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli finansman sağlanıyor.

HAFİF TİCARİDE ERTELEMELİ KREDİ İMKANI

Peugeot, hafif ticari araç ürün gamında da aralık ayına özel finansman seçenekleri sunuyor.

Markanın Rifter modelinin manuel şanzımanlı Allure donanımında, bireysel müşterilere 500 bin liraya 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi seçenekleri sağlanıyor. Rifter'ın otomatik şanzımanlı Allure ve GT donanımlarında ise bireysel müşterilere özel 700 bin liraya 9 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli kredi seçeneği bulunuyor.

Partner Van, Expert Traveller ve Expert Van modellerinde 600 bin liraya 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 3 ay ertelemeli ticari kredi olanakları bulunurken, Boxer Van 3,5 Ton versiyonları ve yeni Boxer Minibüs modellerinde 1 milyon lira için 6 ay yüzde 0 faizli ve 3 ay ertelemeli ticari kredi imkanı sunuluyor.

Kullanıcılar, markanın tüm hafif ticari araç modellerinde 3 ay ertelemeli kredi olanaklarından faydalanabiliyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

