Peugeot yenilenen Peugeot 408 modelini tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransız markanın tasarım dilini yansıtan yeni Peugeot 408, aydınlatmalı ön logo ve bagaj kapağındaki aydınlatmalı Peugeot yazısıyla yollara çıkan ilk Peugeot modeli olma özelliğini taşıyor.

Yeni ön tasarım, yenilenen ızgara yapısı ve "Flare Yeşil" gövde rengine sahip model, yüzde 100 elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve 48V hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneğine sahip bulunuyor.

Yeni bir gövde konsepti sunan "fastback" siluetine sahip ve Fransa’nın Mulhouse şehrinde üretilen modelin tasarımında, keskin tasarım çizgileri, ön ve arka tasarımda yer alan özel ışık imzası gibi detaylar yer alıyor. Yeni Peugeot 408'in ön tasarımı, markanın ışık imzasının bir yorumu olarak yer alırken karakteristik üç pençe ışık imzasını üç ince, eğimli LED şerit temsil ediyor, bunlar aynı zamanda aracın tüm genişliğini kapsayan bir LED şeritle birbirine bağlanıyor ve yine bu şerit aydınlatılmış logonun (GT ve GT Exclusive modellerinde) üzerinde yer alıyor.

Yeni Peugeot 408, dış tasarımda yer alan siyah rengin yoğun kullanımı, parlak ve mat yüzeyleri birleştiriyor. Tamponun alt bölgesindeki trapezoid şekil bulunuyor.

Peugeot tasarımcıları, modelin farlarını, tamponun alt kısmında yer alacak şekilde ve ışık imzasından uzağa yerleştirirken, tasarımı ise üst üste yatay olarak yerleştirilmiş iki ultra ince modülden oluşuyor. Bu modüllerden biri üstte kısa huzme diğeri ise altta uzun far işlevini üstleniyor. Yine bu modüller parlak siyah bir eklentiye entegre edildikleri için kapalıyken neredeyse görünmez oluyor.

Bu aydınlatma sistemi, Allure ve Allure Business donanım seviyelerinde Peugeot FULL LED teknolojisi, GT ve GT Exclusive donanım seviyelerinde ise Peugeot Matrix LED teknolojisini kullanılıyor. Bunun yanı sıra kısa mesafe radarının Peugeot logosunun arkasına gizlendiği belirtiliyor.

Peugeot 408'in hibrit versiyonları 19 inç Adakite jantlarla yollara çıkıyor. Geniş, elmas kesimli yüzeyler de yer alırken 19 inç jantlar, hibrit motoruna sahip GT donanım seviyelerinde standart ekipman, Allure ve Allure Business donanım seviyeleri için opsiyon olarak sunuluyor. Bu donanım seviyeleri ise standart olarak parlak siyah 17 inç alaşım jantlarla veriliyor.

Dijital gösterge paneli yeni 408'de standart olarak sunuluyor. GT Exclusive ve GT donanım seviyesinde opsiyon olarak, Peugeot 408'in dijital gösterge paneli, yeni 3D grafikler sunuyor.

Peugeot i-Cockpit'in temel unsurlarından olan beş i-Toggles tuşlar, ayrı ayrı kişiselleştirilebilen dokunmatik kısayollar yeni 408'de de kullanılmaya devam ediyor. Bunlar, sık kullanılan klima ayarları, sık ziyaret edilen navigasyon konumu, telefon rehberi, favori radyo istasyonları ve daha birçok işleve erişim sağlıyor. Ayrıca ön konsoldan kapı panellerine kadar uzanan ambiyans aydınlatması, sekiz farklı renk seçeneğine sahip.

Opsiyon olarak sunulan ısıtma özelliğine sahip olan direksiyon simidi, bilgi-eğlence sistemi (radyo, telefon) ve sürüş destek sistemlerinin kontrollerini de üzerinde barındırıyor.

Yeni Peugeot 408, göz hizasında konumlandırılan 10 inçlik dijital bir gösterge paneline sahip bulunuyor.

Gösterge paneli, navigasyon, medya, sürüş destek sistemleri ve enerji akışı dahil olmak üzere kişiselleştirilebilir grafikler ve çok sayıda ekran modları içeriyor.

Bunu 10 inçlik merkezi dokunmatik multimedya ekranı tamamlıyor. Bu ekran biraz daha aşağıda ve sürücüye doğru eğimli olarak konumlandırılmış durumda bulunuyor.

Yeni Peugeot E-408, 213 PS (157 kW) güç ve 343 Nm torku kullanıma sunuyor.

Model, 58,2 kWsa kapasiteye sahip yüksek voltajlı NMC batarya ile birlikte 456 kilometre (WLTP birleşik) menzile ulaşıyor.

Peugeot E-408'in entegre şarj cihazı 120 kilovata kadar destekliyor ve böylece batarya yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 30 dakikada şarj oluyor.

PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 E-DCS7

Yeni Peugeot 408 için geliştirilen güç aktarma sistemi, 180 PS (132 kW) gücündeki benzinli motoru 92 kilovat elektromotorla birleştiriyor ve 7 ileri çift kavramalı e-DCS7 şanzımanla eşleştiriliyor.

Yeni Peugeot 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7, şehir içi tamamen elektrikli sürüşte 85 kilometre menzil sunuyor. Daha uzun yolculuklar için ise 240 PS (177 kilovat) toplam güce sahip.

14,6 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya, 7,4 kilovat (32 A) duvar tipi şarj cihazı ve isteğe bağlı 7,4 kilovat tek fazlı entegre şarj cihazı ile 2 saat 5 dakika içinde tamamen şarj olabiliyor.

Peugeot 408 Hybrid, 145 HP (107 kilovat) gücündeki benzinli motoru 6 ileri çift kavramalı elektrikli otomatik şanzımanla eşleştiriyor. Modelde yer alan batarya, sürüş sırasında otomatik olarak şarj oluyor ve dinamik hızlanma esnasında ek tork sağlıyor.

Bu motor seçeneği 5,0 litre/100 kilometre WLTP karma tüketim değerine sahip bulunuyor. Peugeot 408 HYBRID 145 eDCS6, şehir içi sürüş koşullarında sürüş süresinin yüzde 50'sine kadar tamamen elektrikli, emisyonsuz modda yol alabiliyor.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır