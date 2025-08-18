FİNANS

Piyasaya döndüler! 453 bin TL'den başlıyor... Talepte artış, fiyatlarda ise...

İkinci el araç piyasasında son durum ne? BETAM raporu, ikinci el otomobil pazarının dinamiklerini raporlarken talepteki artış da gözler önüne serildi. Verilere göre; fiyatlardaki dengesiz seyir temmuz ayında hız kesmeye başladı. Peki, yaş gruplarına göre ortalama otomobil fiyatları ne kadar ve piyasadaki son tablo nasıl? İşte detaylar...

Hande Dağ

ÖTV düzenlemesiyle beraber araç sahibi olmak isteyen ya da aracını değiştirmek isteyenler ikinci el araba piyasasındaki son durumu da merak ediyor. Peki, ikinci elde fiyatlar ve talep ne durumda? İşte detaylar...

Piyasaya döndüler! 453 bin TL den başlıyor... Talepte artış, fiyatlarda ise... 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve sahibinden iş birliğiyle hazırlanan “Otomobil Piyasası Görünümü” raporu, ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin başladığını ortaya koydu. Temmuz verilerine göre; otomobile olan talep aylık ve yıllık bazda sert yükseliş gösterirken reel fiyatlardaki düşüşün hız kesmesi de dikkat çeken detaylardan oldu.

Piyasaya döndüler! 453 bin TL den başlıyor... Talepte artış, fiyatlarda ise... 2

TALEP, SATIŞ VE SATIŞ SÜRESİ

Rapora göre, ikinci el otomobil talep endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 19,1, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 17,2 oranında yükseldi. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranının da 4,1 puanlık artışla beraber yüzde 25,5'e ulaştığı öğrenildi. Söz konusu verilerin, alıcıların yeniden piyasaya döndüğüne işaret ettiği belirtilirken piyasadaki hareketlilik artışına rağmen, bir otomobilin ortalama satış süresinin 0,6 gün uzayarak 22,9 gün olarak kaydedildiği aktarıldı.

Piyasaya döndüler! 453 bin TL den başlıyor... Talepte artış, fiyatlarda ise... 3

Diğer yandan rapordaki bilgilere göre, enflasyondan arındırılmış (reel) otomobil fiyatlarında bir süredir süren negatif seyrin temmuz ayında hız kestiği belirtildi. 2024 Haziranda yıllık bazda yüzde 41,4 olan reel fiyatlardaki gerilemenin, temmuzda yüzde 13,9'a inerek piyasanın dengelenme sürecine girdiğini gösterdiği aktarıldı. Aylık bazda yapılan incelemeye göre; tüm yaş gruplarındaki ikinci el otomobillerin ortalama fiyatlarında bir miktar artış gözlemlendiği kaydedildi.

Piyasaya döndüler! 453 bin TL den başlıyor... Talepte artış, fiyatlarda ise... 4

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ORTALAMA ARABA FİYATLARI

Ortalama fiyatların; 2004-2008 model araçlarda 453 bin 255 TL, 2009-2013 model araçlarda 723 bin 928 TL ve 2014-2018 model araçlarda da 1 milyon 131 bin TL seviyesine ulaştığı öğrenildi. Rapora göre; satılık otomobil ilan sayısı haziran ayına kıyasla temmuzda yüzde 2,2 artıp 988 bin 497 adete ulaştı.

Piyasaya döndüler! 453 bin TL den başlıyor... Talepte artış, fiyatlarda ise... 5

Otomobil talep endeksinin de mayıs ve hazirandaki düşüşün ardından temmuzda belirgin bir artış gösterdiği aktarıldı. Otomobil talep endeksinin hazirana kıyasla yüzde 19,1, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 17,2 daha yüksek gerçekleştiği kaydedildi. Diğer yandan yakıt türlerine göre yapılan fiyat analizinde de benzinli otomobillerde 1 milyon 236 bin TL, dizel otomobillerde 986 bin 515 TL, hibritlerde 2 milyon 270 bin TL olurken, 3 milyon 335 bin TL ile en yüksek ortalama fiyatın da elektrikli otomobillerde görüldüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil ikinci el araba ikinci el araç
