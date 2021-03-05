Renault Clio fiyatları ne kadar? Renault Clio 2021 fiyat listesi

Pandemi sonrası sağlık konularının öne çıkmasıyla özel araçlara olan ilginin yüksekliği dikkat çekiyor. Arabaya ihtiyacı olan tüm çalışanlar ve çocuklu aileler dört gözle araba fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Renault Clio bu dönemde en çok araştırılan markalardan biri. Peki Renault Clio fiyatları ne kadar oldu?
Dinamik hatları ve dikkat çeken detaylarıyla daha ilk bakışta araba sevdalılarını cezbeden Yeni Renault Clio modeli, C şeklindeki Renault imzalı gündüz farları ve turuncu rengiyle en gözde araçlardan biri olarak biliniyor. Ayda 2.225 TL taksitle sahip olunabilen Yeni Renault Clio'nun başlangıç fiyatı ise 155.000 TL.
Bir başka model ise Akıllı Kokpit ve Multi Sense özelliklerinin bulunduğu Yeni Renault CAPTUR modeli. Bu modele ise ayda 3.503 TL taksitle 36 ayda sahip olunabiliyor. Modelin başlangıç fiyatı 298.000 TL. Araç ön panel, havalandırma, vites çevresi, kol dayama alanları ve koltuk gibi bir çok farklı kişiselleştirme seçenekleriyle kendi isteğinize göre kişiselleştirilebiliyor.
Yeni Renault KADJAR, ayda 4.052 TL taksitle 36 ayda alınabilecek modellerden. Aracın başlangıç fiyatı ise362.100 TL. Yeni Kadjar özellikleri ve donanımları sayesinde daha keyifli, daha güvenli ve daha iyi bir sürüş deneyimi sunuyor.
Ayda 2.655 TL ödeyerek 36 ayda sahip olunabilecek olan Yeni MEGANE Sedan, 198.100 TL başlangıç fiyatıyla diğer modellere oranla araç severleri daha çok sevindiriyor. Apple CarPlay ile uyumlu EASY LINK 9,3" Multimedya ekranı üzerinden, MULTI-SENSE sistemini ayarlayarak modunuza göre yolculuk deneyiminizi yaşayabileğiniz bu araçta 8 ışıklı ambiyans ve 4 farklı sürüş modu seçilebiliyor.
Başlangıç fiyatı 520.000 TL olan Yeni Renault TALISMAN'a, ayda 5.879 TL ile 36 ayda sahip olunabiliyor. Modelde, MULTI-SENSE, LED MATRIX VISION farlar, EASY DRIVE sürüş destek özellikleri ve yeni EASY-LINK multimedya sistemi ile keyifli bir sürüş deneyimi yaşanabiliyor.
493.100 TL ile başlayan fiyatlarla satılan modele, ayda 5.164 TL ödeyerek 36 ayda sahip olunabiliyor. Yenilenen iç ve dış tasarımı ve ince detaylarıyla dikkat çeken araç, Renault'un beğenilen modellerinden biri olarak biliniyor.
141.050 TL başlangıç fiyatıyla diğer modellere oranlara uygunluğuyla biliniyor. Ayda 2.118 TL ödeyerek 36 ayda sahip olunabilen araç, arka park yardımı ve geri görüş kamerası ile dikkat çekiyor.
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