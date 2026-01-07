Renault'nun 2025'te Türkiye'de sattığı araç sayısı belli oldu (Clio, Megane)

Renault, Dacia ve Alpine markalarıyla yıl boyunca öne çıkan MAİS, otomotiv sektörünün rekora koştuğu 2025 yılını, kullanıcıların en çok tercih ettiği markalarıyla zirvede tamamladı. Sektör 2025 yılında toplam satışlarda 1 milyon 368 bin 400 adede ulaşarak tüm zamanların en çok satış yapılan yılı olarak rekor kırdı.

Yapılan açıklamaya göre Renault, bu rekor yılda toplam pazarda ulaştığı 144 bin 331 satış adedi ve yüzde 10,5 pazar payının yanı sıra, otomobil pazarında ulaştığı 131 bin 764 satış adedi ve yüzde 12,1 pazar payı ile hem toplam pazarda hem de otomobil pazarında en çok satan marka olarak yer aldı. Marka ayrıca, Türkiye tarihinde şimdiye kadarki en yüksek satış rakamına da ulaştı.

Renault Clio ve Renault Megane Sedan ise 2025 yılında da kullanıcıların en çok tercih ettiği modellerden oldu. Clio ulaştığı 51 bin 717 adetlik satış rakamı ile 2025 yılında Türkiye’nin en çok satan otomobili olarak zirveye yerleşti. Megane Sedan ise 48 bin 99 adetlik satış rakamı ile Clio’nun hemen arkasından ikinci sırada konumlandı. Markanın bu iki yerli modelinin, otomobil pazarındaki satışlardan elde ettiği toplam pay yüzde 9,2 oldu.

B-SUV segmentinde Dacia Sandero Stepway, 23 bin 699 satış adedine ulaşarak 2025 yılını B-SUV segmentinin zirvesinde kapattı. Sandero Stepway ayrıca elde ettiği bu satış rakamıyla toplam B segmentinde Clio’nun ardından ikinci sırada yer aldı.

Kasım ayında yeni versiyonlarıyla satışa sunulan ve yılın son 2 ayında yaklaşık 8 bin adetlik satışa ulaşan Duster, aralık ayında en çok satan SUV olarak son çeyrekte öne çıktı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır