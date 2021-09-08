Renault, Peugeot ve Dacia'dan eylül ayına özel kampanyalar! İşte sıfır araba indirimleri

Renault Mais açıklamasına göre, Renault'nun 2021 model otomobillerinden yeni Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, yeni Megane sedanın Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model yeni Taliant, yeni Clio, ZOE ve yeni Megane versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirim fırsatı da eylül ayında sunuluyor.

Renault Finans'tan kredi kullananlar, 2021 model yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 157 bin 900 TL, ZOE'ye ise 316 bin 900 TL'lik fiyatla sahip olabiliyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL FIRSATLAR

Renault'nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile “satinal.renault.com.tr” platformu üzerinden gerçekleşen çevrim içi satışlarda Renault Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.

Ayrıca, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

AŞI SEFERBERLİĞİNE DESTEK SÜRÜYOR

Ayıca Renault'nun tüm binek modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, en az 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilere özel, +1 yıl garanti (Maxxi Warranty) ürününün satın alınması durumunda araç fiyatında 1.000 TL indirim sunuluyor.

Salgın döneminde aşılanma sürecini desteklemeyi hedefleyen özel kampanya, eylül sonuna kadar Renault yetkili satıcılarında tüketicileri bekliyor.

DACIA'DAN YENİ KAMPANYA

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında bir Dacia sahibi olmak isteyenleri kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme fırsatı bekliyor.

1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia kasko indirimi fırsatını da kapsayan eylül kampanyasında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de kullanıcılara sunuluyor.

Yeni Duster da lansmana özel fiyatlarlarla sahiplerini bekliyor.

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 versiyonuna 199 bin TL, otomatik şanzımana kavuşan yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 versiyonuna ise 229 bin 900 TL'lik cazip fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 154 bin 900 TL, Dacia Dokker Combi Eco-G ise 151 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.

PEUGEOT'TAN "SIFIR FAİZLİ KREDİ" KAMPANYASI

Peugeot Türkiye, yeni sezonda yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, markanın eylül kampanyası boyunca, tüm Peugeot modellerinde 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı tüketicileri bekliyor. Kampanya kapsamında, B-SUV’un lideri Peugeot SUV 2008’e 60 bin TL için 12 ay sıfır faizle sahip olunabiliyor. Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve 'Black Pack' seçeneğiyle dikkati çeken yeni Peugeot SUV 3008 ile yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’e ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi sağlanıyor.

PEUGEOT 208, 198 BİN TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

Peugeot Türkiye’nin eylül ayında sunduğu sıfır faiz kampanyası, hatchback sınıfının iddialı modeli 208 ile sedan sınıfının sevilen modeli 508’de de geçerli oluyor.

2020 yılında Avrupa’da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen yeni Peugeot 208, 12 ay sıfır faizli veya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 kredi seçenekleriyle sunuluyor. Peugeot 208’de eylül ayı boyunca fiyatlar 199 bin TL’den başlıyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin birleşimi ile sınıfında öne çıkan Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faiz seçeneğiyle satışa çıkıyor.

Kaynak: AA



