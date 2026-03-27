FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Savaş BYD'ye yaradı! Son bir yılın en iyi performansı

İran savaşı sonrası yükselen petrol fiyatları, elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı. Bu gelişme, Çinli otomobil üreticisi BYD’nin hisselerini son bir yılın en iyi aylık performansına taşıdı.

Cansu Çamcı

Hong Kong borsasında işlem gören BYD hisseleri mart ayında yaklaşık yüzde 12 değer kazandı. Şirket, Hang Seng Teknoloji Endeksi’nde elektrikli araç üreticileri arasında en iyi performans gösterenler arasında yer aldı. Sektör, son aylarda Çin’de zayıf talep ve yoğun fiyat rekabeti nedeniyle baskı altındaydı.

İran savaşı sonrası petrol fiyatlarının yükselmesi, tüketicileri alternatif enerji çözümlerine yönlendirdi. Asya genelinde BYD bayilerinde müşteri trafiği artarken, bazı ülkelerde elektrikli araç almak isteyenlerin kuyruk oluşturduğu bildirildi.

YURT DIŞI SATIŞLARDA HIZLI ARTIŞ

Şirketin yurt dışı satışları yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı. Bu dönemde toplam satışların yaklaşık yarısı yurt dışı pazarlardan geldi. BYD, Orta ve Güney Amerika’dan da yoğun talep alıyor.

Uzmanlara göre Çinli otomobil üreticileri için yurt dışı pazarlara açılmak artık bir zorunluluk haline geldi. BYD’nin kendi batarya üretimi ve maliyet avantajı, artan petrol fiyatlarının yarattığı talebi karşılamada önemli rol oynuyor.

YENİ TEKNOLOJİLER SATIŞLARI DESTEKLEYEBİLİR

Şirketin geliştirdiği yeni şarj teknolojileri, özellikle şarj altyapısının sınırlı olduğu pazarlarda elektrikli araç kullanımını hızlandırabilir. Bu teknolojilerin yaygınlaşması, küresel satışlara olumlu katkı sağlayabilir.

BYD’nin Çin’deki faaliyetleri ise zorluklarla karşı karşıya. Yoğun rekabet ve fiyat indirimleri, iç pazarda büyümeyi yavaşlatıyor. Şirketin 2025 yılında satış büyümesinin son altı yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 7,6 olması bekleniyor.

YENİ MODELLERLE CANLANMA HEDEFİ

Şirket, iç pazardaki durgunluğu aşmak için yeni modeller ve daha güçlü bataryalar geliştirdi. Bu adımların, satışlarda yeniden ivme yaratması hedefleniyor. Analistler, BYD’nin yurt dışında güçlü bir ivme yakaladığını ancak iç pazardaki payını koruyup koruyamayacağının kritik olduğunu belirtiyor. Hisse performansındaki yükselişe rağmen, yatırımcılar kalıcı bir toparlanma için daha net sinyaller bekliyor.

Hisselere yönelik ilgi artarken, bazı yatırımcılar temkinli duruşunu koruyor. Buna rağmen, yeni model lansmanları ve yurt dışı pazarlardaki güçlü talep, olumlu beklentileri destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOBB verileri açıklandı: Kurulan şirketler azaldı, kapananlar arttıTOBB verileri açıklandı: Kurulan şirketler azaldı, kapananlar arttı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 5 günEv sahipleri dikkat! Ödeme için son 5 gün

Anahtar Kelimeler:
BYD
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.