Savaş BYD'ye yaradı! Son bir yılın en iyi performansı

Hong Kong borsasında işlem gören BYD hisseleri mart ayında yaklaşık yüzde 12 değer kazandı. Şirket, Hang Seng Teknoloji Endeksi’nde elektrikli araç üreticileri arasında en iyi performans gösterenler arasında yer aldı. Sektör, son aylarda Çin’de zayıf talep ve yoğun fiyat rekabeti nedeniyle baskı altındaydı.

İran savaşı sonrası petrol fiyatlarının yükselmesi, tüketicileri alternatif enerji çözümlerine yönlendirdi. Asya genelinde BYD bayilerinde müşteri trafiği artarken, bazı ülkelerde elektrikli araç almak isteyenlerin kuyruk oluşturduğu bildirildi.

YURT DIŞI SATIŞLARDA HIZLI ARTIŞ

Şirketin yurt dışı satışları yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı. Bu dönemde toplam satışların yaklaşık yarısı yurt dışı pazarlardan geldi. BYD, Orta ve Güney Amerika’dan da yoğun talep alıyor.

Uzmanlara göre Çinli otomobil üreticileri için yurt dışı pazarlara açılmak artık bir zorunluluk haline geldi. BYD’nin kendi batarya üretimi ve maliyet avantajı, artan petrol fiyatlarının yarattığı talebi karşılamada önemli rol oynuyor.

YENİ TEKNOLOJİLER SATIŞLARI DESTEKLEYEBİLİR

Şirketin geliştirdiği yeni şarj teknolojileri, özellikle şarj altyapısının sınırlı olduğu pazarlarda elektrikli araç kullanımını hızlandırabilir. Bu teknolojilerin yaygınlaşması, küresel satışlara olumlu katkı sağlayabilir.

BYD’nin Çin’deki faaliyetleri ise zorluklarla karşı karşıya. Yoğun rekabet ve fiyat indirimleri, iç pazarda büyümeyi yavaşlatıyor. Şirketin 2025 yılında satış büyümesinin son altı yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 7,6 olması bekleniyor.

YENİ MODELLERLE CANLANMA HEDEFİ

Şirket, iç pazardaki durgunluğu aşmak için yeni modeller ve daha güçlü bataryalar geliştirdi. Bu adımların, satışlarda yeniden ivme yaratması hedefleniyor. Analistler, BYD’nin yurt dışında güçlü bir ivme yakaladığını ancak iç pazardaki payını koruyup koruyamayacağının kritik olduğunu belirtiyor. Hisse performansındaki yükselişe rağmen, yatırımcılar kalıcı bir toparlanma için daha net sinyaller bekliyor.

Hisselere yönelik ilgi artarken, bazı yatırımcılar temkinli duruşunu koruyor. Buna rağmen, yeni model lansmanları ve yurt dışı pazarlardaki güçlü talep, olumlu beklentileri destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.