Seyir halindeki aracın arka aksı ve tekerleri koptu! Türkiye'de de satışı var

Malezya'da bir aracın arka aksı koparak otomobilden ayrıldı. Görüntüler trafikteki diğer sürücüler tarafından kayda alındı. Ortaya çıkan görüntü ise dikkat çekti.

Asiaone'da yer alan haberde olayın başka bir araçla kaza mı yoksa kendiliğinden mi olduğu belirtilmedi. Aracın Chery Omoda 5 marka görülürken sosyal medyada hesaplarında 'Lastik fırlatma devreye alınmış' şakaları yapıldı.

Öte yandan bazı kullanıcılar da ani frenler bu durumun oluştuğunu ve aracın devrilmesini önlediğini öne sürdü. Bu görüşe katılmayan çok sayıda kullanıcı ise böyle bir sistemin bulunmadığını vurguladı.



2024'te olayın görüntüsü

2024'TE DE BENZERİ OLMUŞTU

Öte yandan bu olayın Chery'le ilgili ilk olay olmadığı Malezya'da 2024'te de yine Omoda 5 marka bir aracın aynı durumu yaşadığı hatırlatıldı. 2024'te olayın ardından aynı marka 600 araç geri çağrılmıştı. Olayın sebebinin ise fabrikadaki otomatik kaynak makinesinin yanlış kalibrasyonundan kaynaklandığını ve aşınmış bir ucun değiştirilmesinin ardından meydana geldiği belirtilmişti.