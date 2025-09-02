FİNANS

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Hayallerle aldığı arabası kabusu oldu... Markayla davalık oldu

Antalya'da, elektrik elektronik teknikeri Tuncay Toklu (40), 2021 yılında sıfır aldığı otomobili sürekli arıza yaptığı için yaklaşık 30 kez servise gitmek zorunda kaldı. Motor ve yazılım dahil birçok parçası değişmesine rağmen sorun çözülmeyen araç için markaya dava açan Toklu, "Bu aracı büyük hayallerle aldım ama hayatımı kabusa çevirdi. Şimdi başka araç almak zorunda kaldım" dedi.

Çiğdem Sevinç

Elektrik elektronik teknikeri Tuncay Toklu, 2021 Nisan'da, İzmir'deki bayiden sıfır otomobil aldığını, ilk günden itibaren aracında farklı sorunlarla karşılaştığını anlattı. Toklu, yaşadıklarına değinerek, "İlk zamanlar küçük arızalar diye düşündüm ama kısa süre içinde sürekli tekrar etmeye başladı. Aracı aldığım günden bu yana yaklaşık 30 defa servise gittim. Motor aksamı, elektronik parçaları, yazılım programları, değişmeyen parçası kalmadı. Ancak sorunlar çözülmedi" diye konuştu.

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Hayallerle aldığı arabası kabusu oldu... Markayla davalık oldu 1

Araçla güvenle seyahat edemediğini dile getiren Toklu, "Her defasında ya yolda kaldım ya da bir sorunla karşılaştım. Servisten çıkıyordum, kısa süre sonra tekrar aynı arızayı yapıyordu. Yetkililer 'Sorun çözüldü' diyordu ama hiçbir şey değişmedi. Bu süreç beni maddi ve manevi çok yıprattı" ifadelerini kullandı.

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Hayallerle aldığı arabası kabusu oldu... Markayla davalık oldu 2

'HAYALLERİM KABUSA DÖNDÜ'

Büyük umutlarla aldığı aracın hayatını olumsuz etkilediğini söyleyen Toklu, “Şu an markayla davalık durumdayız. Kusurlarını kabul etmiyorlar. Bu aracı alırken hayallerim vardı ama hayatımı kabusa çevirdi. Bilirkişi raporları da bizi haklı buldu. Bu yüzden başka bir araç almak zorunda kaldım. Elimdeki aracı satmaya da gönlüm el vermiyor, kimsenin günahına giremem. Şu an mağdurum" dedi.

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Hayallerle aldığı arabası kabusu oldu... Markayla davalık oldu 3

'ARACIN 30 KEZ SERVİSE GİTTİĞİNE İNANMADIK'

Tuncay Toklu'nun avukatı Tolga Alp Kocaoğlu, sürecin tüketici hakları açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Kocaoğlu, "Tuncay Bey, geçen yıl ofisimize geldiğinde arabasının 30 defa servise gittiğine inanmakta zorlandık. Ancak kendisiyle test sürüşlerine çıktığımızda arızaları biz de gözlemledik. 5 Ağustos 2024'te Antalya Tüketici Mahkemesi'nde davamızı açtık. Bilirkişi tespitleri dosyaya girdi. Aracın iadesi ve misliyle değişimi talebinde bulunduk" dedi.

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Hayallerle aldığı arabası kabusu oldu... Markayla davalık oldu 4

Avukat Kocaoğlu, davanın kazanılması halinde benzer mağduriyetler yaşayan tüketiciler için de emsal teşkil edeceğini ifade ederek, "Bir otomobil sıfır alındığında güven vermesi gerekir. Ancak bu araç 30 kez servise gitmesine rağmen aynı arızaları verdi. Böyle bir durumda tüketicinin korunması hukuken zorunludur. Bu nedenle davamızın kabul göreceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

(DHA)

