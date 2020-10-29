FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Sıfır araba satışlarında 9 ay sonra ilk artış! Sıfır otomobil satışları artıyor mu?

Sıfır araba satışlarında 9 ay sonra ilk artış! Sıfır otomobil satışları artıyor mu?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 29.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Japon otomobil markası Toyota, dünya geneli üretiminin son 9 aydır ilk kez yükseldiğini ve eylülde yüzde 11,7 artış kaydederek 841 bin 915'e çıktığını duyurdu.

Sıfır araba satışlarında 9 ay sonra ilk artış! Sıfır otomobil satışları artıyor mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından sıfır araçların üretimi ve satışı durma noktasına gelmişti. Toyota Motor, bünyesinde bulundurduğu Daihatsu ve Hino markaları dahil eylül ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Toyota'nın dünya geneli üretim ve satış rakamları, eylülde toparlanarak geçen yılki seviyelerini aştı. Ocak ayından bu yana ilk kez artış gösteren markanın üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artışla 841 bin 915'e çıktı. Bu sonuçta, Çin ve Japonya'daki üretim artışı etkili oldu.

Öte yandan küresel üretim Daihatsu'da yüzde 10,1 azalışla 121 bin 483'e, Hino'da yüzde 37,2 düşüşle 10 bin 459'a geriledi.

EYLÜL'DE ARTIŞ BAŞLADI

Toyota'nın dünya geneli satışları da eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 837 bin 49'a çıktı. Bu artışta, ABD ve Çin'e gerçekleştirilen satışlar etkili oldu.

Aynı dönemde küresel satışları Daihatsu'nun yüzde 22,5 azalışla 65 bin 512'ye, Hino'nun yüzde 22,5 düşüşle 13 bin 846'ya geriledi.

Toyota'nın küresel satışları bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,4 azalarak 6 milyon 76 bin 468 düzeyinde gerçekleşti.

KAYNAK: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Boyasız göçük düzeltme fiyatları ne kadar?Boyasız göçük düzeltme fiyatları ne kadar?
KYK başvurusu nasıl yapılır?KYK başvurusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Ekonomistler, parasal sıkılaştırmanın devamını bekliyor
Ekonomistler, parasal sıkılaştırmanın devamını bekliyor
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
Günde 400 bin yolcu taşıyacak! Seferler bugün başladı
Günde 400 bin yolcu taşıyacak! Seferler bugün başladı
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İkinci el araba fiyatları düşecek mi?
İkinci el araba fiyatları düşecek mi?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ekim ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları!
Ekim ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları!
Ekim ayı sıfır araç kampanyaları ile geldi!
Ekim ayı sıfır araç kampanyaları ile geldi!
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 Boyasız göçük düzeltme fiyatları... Dolu göçük düzeltme tamiri ne kadar, kaç TL'ye yapılıyor?
Boyasız göçük düzeltme fiyatları ne kadar?
Kasko dolu hasarını karşılar mı? Dolu hasarı aracın değerini ne kadar düşürür? Boyasız göçük düzeltme nedir?
Kasko dolu hasarını öder mi?
Araç muayene ücretleri düşüyor mu? TESK Başkanı yorum yaptı!
Araç muayene ücretleri düşüyor mu?
1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürdü! Teklifleri reddediyor
1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürdü!
Ticaret Bakanlığı’ndan ikinci el araç satışı! İkinci el araba fiyatları ne kadar? İşte ikinci el uygun fiyatlı otomobiller
20 bin TL’ye bile 2. el araç var!
Yerli otomobilin bataryasında ayrıntılar belli oldu
TOGG'dan açıklama! Bataryada ayrıntılar belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.