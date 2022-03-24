Sıfır araç için faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları

Merkez Bankası politika faiz kararının gündemde olmasıyla beraber vatandaşlar tarafından bankaların güncel kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar en uygun, avantajlı kredi hesabı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Merkez Bankası kararının ardından "İhtiyaç, konut, taşıt kredileri ne kadar oldu?" sorusu merak ediliyor. İşte 2022 Mart ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları güncel listesi...

GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!

Ziraat Bankası Faiz Oranları

Taşıt kredisi (0 KM): %1,59

İhtiyaç kredisi: %1,94

Konut kredisi: % 1,20

İş Bankası Faiz Oranları



Taşıt kredisi (0 KM): %1,89

İhtiyaç kredisi: %1,95

Konut kredisi: % 1,95

Akbank Faiz Oranları



Taşıt kredisi (0 KM): %1,79

İhtiyaç kredisi: %1,92

Konut kredisi: % 1,86

Halkbank Faiz Oranları



Taşıt kredisi (0 KM): %1,63

İhtiyaç kredisi: %1,71

Konut kredisi: % 1,20

Vakıfbank Faiz Oranları



Taşıt kredisi (0 KM): %1,59

İhtiyaç kredisi: %1,91

Konut kredisi: % 1,20

