Sıfır otomobil almak isteyenler için yeni liste! İşte en uygun fiyatlı otomobiller

Jeopolitik riskler yatırımcıların ve tüketicilerin temkinli hareket etmesine neden oluyor. Otomobil almak isteyenler ise en ucuz modelleri araştırıyor. Sıfır otomobil almak isteyenlerin tercihi ise elektrikli veya hibrit modellere çevrildi. Peki en uygun fiyatlı otomobil modelleri hangileri? İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Otomobil almak isteyenler en uygun fiyatlı modelleri araştırıyor. Jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde otomotiv satışları da yılın ilk iki ayında sınırlı bir daralma görüldü.
Otomobil almak isteyenler için hangi modellerin öne çıktığı yakından takip ediliyor. Güncel fiyatlara göre en uygun otomobil modelleri 1 milyon 290 bin TL başlangıç fiyatıyla Opel Corsa oldu, onu Dacia Sandero ve Fiat Egea takip etti.

İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri şu şekilde:
Sıfır otomobil almak isteyenler için yeni liste! İşte en uygun fiyatlı otomobiller 1

Sıfır otomobil almak isteyenler için yeni liste! İşte en uygun fiyatlı otomobiller 2

Sıfır otomobil almak isteyenler için yeni liste! İşte en uygun fiyatlı otomobiller 3

Kaynak: Oksijen

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
Anahtar Kelimeler:
Otomobil sıfır otomobil
