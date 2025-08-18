FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi, araç sahiplerini ilgilendiriyor

Yargıtay'dan, sıfır otomobillerle ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir karar geldi. Çeşitli bölgelerinde leke bulunan sıfır otomobili "gizli ayıplı" sayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. İşte detaylar...

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi, araç sahiplerini ilgilendiriyor

Yargıtaydan "lekeli" sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı geldi! Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre satın aldığı aracın kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında tortu şeklinde lekeler olduğunu fark etti. Durumu firma yetkililerine bildiren vatandaş, "lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği" cevabını aldı.

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi, araç sahiplerini ilgilendiriyor 1

DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ KARŞILANMADI

Cila sonrası lekeler geçmeyince hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesini talep eden kişinin isteği bayi tarafından karşılanmadı.

Bunun üzerine Ankara 8. Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti.

Aracın boyasının standartlara uygun olduğunu, lekelerin giderilerek davacıya ayıpsız şekilde teslim edildiğini savunan davalı şirket ise davanın reddini istedi.

KULLANICI HATASINDAN KAYNAKLANMIYOR

Davacıyı haklı bulan Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğu belirtilen mahkeme kararında, sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği ifade edildi.

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemece verilen "misliyle değişim" kararının yerinde olduğuna hükmetti.

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi, araç sahiplerini ilgilendiriyor 2

YARGITAY, DEĞİŞİM KARARINI HUKUKA UYGUN BULARAK ONADI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına işaret edilen Yargıtay kararında, şunlar kaydedildi:

"Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!
2025'in ilk 7 ayında havalimanları 130 milyondan fazla yolcu ağırladı2025'in ilk 7 ayında havalimanları 130 milyondan fazla yolcu ağırladı

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Sıfır araba sıfır araç sıfır otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olup dede mesleğine başladı

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olup dede mesleğine başladı

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

'Türk ise oturmamalı' diyen bile vardı ama...

'Türk ise oturmamalı' diyen bile vardı ama...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.