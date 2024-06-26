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Sıfır otomobilde 7 Temmuz kararı ertelendi! Stokta on binlerce araç bekliyordu: Araba fiyatları için uyarı, 'Hız kazanacak'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.06.2024 07:21
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Avrupa ile aynı günde yani 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek araç güvenlik yönetmeliği (GSR 2) 31 Ağustos 2024 tarihine ötelendi. Karar Resmi Gazete’de yayımladı. Böylece 200 bin seviyesinde olduğu iddia edilen stokların gelecek 2 ay içinde satılması için ek süre yaratıldı. Sektör temsilcileri ise bu süre zarfında sıfır otomobilde kampanyaların hız kazanacağının altını çizdi.

Sıfır otomobilde 7 Temmuz kararı ertelendi! Stokta on binlerce araç bekliyordu: Araba fiyatları için uyarı, 'Hız kazanacak'

Bir süredir görüşmeleri yapılan erteleme kararı için onay çıktı. Otomotiv sektöründe genel güvenlik yönetmeliği uygulamasının tarihi değişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024’ten 31 Ağustos 2024’e ötelendi.

Kararla beraber hala stokta olan ve gelecek 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut yönetmelikle satışı için ek süre sağlandı.

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ÖTV’NİN YÜZDE 10’U KADAR CEZA

GSR 2 yönetmeliği, 7 Temmuzdan itibaren satılacak tüm sıfır araçlarda güvenlik seviyesini yükseltecek teknolojilerin bulunmasını şart koşuyordu. Bu teknolojilere sahip olmayan araçlar için üretici/ithalatçı firmalar Bakanlığa gerekli bilgileri bildirerek seri sonu tip onay belgesi ile işlemlerini ilerletebilecek. GSR II gereklerini karşılamayan araçları satan otomotiv şirketleri araç ÖTV’sinin yüzde 10’u tutarında ceza ödeyecek. Ayrıca satabilecekleri yönetmelik dışı araçların adet bazında sınırı 2023 yılında sattıkları otomobillerin yüzde 10’unu, hafif ticarilerin ise yüzde 30’unu geçemeyecek.

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STOKLAR İÇİN EK SÜRE

Erteleme kararı ile 200 bin adetlerde olduğu iddia edilen stoklar ve önümüzdeki 2 ay boyunca satışta olacak araçlar için ek süre yaratılmış oldu. Otomotiv şirketleri stokları haricinde yeni üretim araçlarda GSR II şartlarını sağlayan otomobillere sahip olduklarını belirtiyorlardı.

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KARAR PİYASAYI NASIL ETKİLEYECEK?

EBS Danışmanlık CEO'su Erol Şahin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında alınan karar ile kampanyaların hız kazanacağını dile getirdi.


Express


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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil
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