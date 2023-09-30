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Sıfır otomobilde işler tersine döndü! Teslimatlar 3 aydan 3 saate indi: Aksesuar ve kasko zorunluydu, hediye oldu…

30.09.2023 08:50 | Son Güncelleme:
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Sıfır otomobilde yüksel fiyat ve bulunurluk sorunu için Ticaret Bakanlığı tarafından peş peşe alınan önlemler meyvesini vermeye başladı. Sıfır araç almak için aylarca bekleyen vatandaşlar şimdi 3 saatte yeni arabasına kavuşur oldu. Fiyatlar ise arka arkaya yapılan kampanyalarla geri çekilmeye başlarken, bir dönem zorunlu tutulan aksesuat ve kasko şu sıralarda hediye edilir oldu. İşte detaylar…

Sıfır otomobilde işler tersine döndü! Teslimatlar 3 aydan 3 saate indi: Aksesuar ve kasko zorunluydu, hediye oldu…

Otomobil piyasasında rüzgâr tersine döndü. Ticaret ve Maliye Bakanlıklarının vatandaşı korumak için aldığı sert tedbirler güçlü sonuçlar verdi. 6 ay öncesine kadar "Araç yok 3 ay bekleyin" diyen bayiler, şimdi arabayı 3 saatte teslim ediyor.
"Talep çok sıraya girin", "Sıraya girmek için ek ücret ödeyin", "Bu pakete ek aksesuar ücreti verin", "Cila-boya mecburi", "Bu kasko şart" diyerek işi fırsatçılığa döken galeri ve bayiler, şimdi arka arkaya hayata geçirdikleri kampanyalarla müşteri aramaya başladı.

OTOMOBİL TRAFİK (4)

Öyle ki, kimi bayi mevcut aracını sıfır kilometre araçla değiştirene 50 ila 100 bin TL arasında takas desteği sunarken kimi de araç fiyatının yüzde 10'una kadar 12 ay 0.99 faizle kredi desteği veriyor. Otomobilde liste fiyatının yüzde 10-20 üzerinde yapılan balon satışlar sönerken, bazı modellerde liste fiyatına yüzde 5-10 indirim dahi yapılıyor.

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ZORUNLUYDU HEDİYE OLDU

Sabah’ta yer alan haberde, bir dönem bayiler, kaskodan aksesuara bir çok ürünü ederinin de çok üzerinde satıyor, kabul etmeyene de, "Araba yok!" diyordu. Şimdi stokları eritmek için yapılan kampanyalara hediyeler de eklenmeye başladı. Örneğin bir dönem kaskoyu zorunlu tutan bayiler şimdi bazı modellerde bir yıllık kasko hediye ediyor. 50 bin liralık aksesuar için 150 bin TL isteyen bayiler, bazı modellerde bu aksesuarları da araç paketine ek veriyor.

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FIRSATÇILARA DARBE VURULDU

Bayilerin bu 'U' dönüşünde alınan tedbirlerin çok güçlü katkısı oldu. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimler fırsatçılara darbe indirdi. Hatırlanacağı üzere bakanlık, 6 ay 6 bin km yönetmeliğini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzattığını ve yönetmelik kapsamında yapılacak denetimlere bireysel kullanıcıların da dahil edildiğini açıklamıştı.

Sektör temsilcileri, bu tedbirin çok güçlü etki yaptığını belirterek, "Bu tedbirle birlikte otomobil al-sat yapanlar, yani işi ticarete dökerek fiyatı artıran kişilerin geri çekilmesini sağladı. Böylece gerçekten ihtiyaç maksatlı otomobil almak isteyenler arabaya daha kolay ulaşmaya başladı" diye konuştu.

Araç kredilerine getirilen sınırlandırmalar da sektördeki fırsatçılığın önüne geçen en büyük etkenlerden biri oldu. Kredi musluklarının kısılmasının piyasayı etkilediğini belirten sektör oyuncuları, "Sıfır araç almak isteyen bir vatandaşın önce elindeki aracı satması gerekiyor. Ancak krediler sınırlandırıldığı için ikinci el araç piyasası çok durgun" dedi.

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TAKAS VE İNDİRİM KAMPANYALARI DEVREDE

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, araç bulunurluğunda ciddi bir iyileşme başladığını belirterek, "Birçok marka ve modelde daha önce hiç ulaşılamamış satış adetlerini görmekteyiz. Bu iyileşme yılın son çeyreğinde de devam edecek. Üç senedir karşılanamayan talep de rekor satışları getirdi" dedi.

Bozkurt, sektörde faiz artışlarının ve krediye erişimin zorlaşmasının ardından satışların yavaşlamasını azaltmak için takas, indirim ve belli oranlarda düşük faizli kredi kampanyalarının devreye alındığını belirterek, "Normal pazar koşullarında bireysel müşterilerin yüzde 70'i kredi kullanarak araç alıyorken bugün bu oran yüzde 20-25'lere geriledi" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil

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