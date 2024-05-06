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Sıfır otomobilleri ilgilendiren karar: 7 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.05.2024 14:17
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Avrupa Komisyonu'nun 7 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yönetmeliği, sıfır otomobiller hakkında önemli güvenlik önlemleri ve teknolojileri içeriyor. Bu zorunlulukları taşımayan araçların satışa mümkün olmayacak. İşte 7 Temmuz itibarıyla sıfır araçlarda olması gereken özellikler!

Sıfır otomobilleri ilgilendiren karar: 7 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak!

Bundle'ın haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun belirlediği zorunlu güvenlik önlemleri 7 Temmuz 2024 tarihiyle yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren bu standartlara sahip olmayan araçlar artık satılamayacak.

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İŞTE O ÖZELLİKLER!

7 Temmuz’dan itibaren araçlarda olması gereken güvenlik özellikleri:

Tüm araçlarda: Akıllı hız yardımı, geri görüş kamerası ve arka park sensörü, ani frende yanan flaşörler, kaza veri kaydedicisi, sürücü yorgunluk algılama sistemi.

Arabalar ve kamyonetlerde: Şerit takip asistanı ve acil durum frenleme asistanı.

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Otobüs ve kamyonlarda: Olası kör noktaları daha iyi tespit etmeye yönelik teknolojiler, yaya ve bisikletliler için çarpışma önleme teknolojisi, lastik basıncı izleme sistemi.

Şu anda opsiyon olarak satılan ya da üst donanımlara sahip araçların bir kısmında bulunan bu teknolojiler, Avrupa Birliği tarafından alınan kararla artık standart olacak. Yani satışta olan tüm araçlarda belirtilen güvenlik önlemleri yer alacak.


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Anahtar Kelimeler:
Sıfır araba avrupa komisyonu
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