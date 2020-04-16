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Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz! İşte devletin sağladığı o imkan...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Engelli vatandaşlara, toplumsal hayatta kendilerine yer bulabilmeleri için sosyal haklar verilmiştir. Bu haklar ile engelli vatandaşların dezavantajlı durumlarının giderilmesi ve insani düzeyde diğer bireylerle eşit şartlarda yaşaması amaçlanır. Özellikle trafiğe çıkmak isteyen engelli vatandaşlar için ÖTV'siz araç alma imkanı sunulmuştur.

Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz! İşte devletin sağladığı o imkan...

2019 yılında sıfır araç alımlarında düşüş yaşanması devleti harekete geçirmişti. Bu duraklama doğrultusunda sıfır araç alımlarında vatandaşlara ÖTV indirimi yapılmıştır. Sınırlı bir süre için geçerli olan ÖTV indirimi, engelli vatandaşlar için, belirlenen şartlara uygun olmaları halinde, süreklidir. Engellilere yönelik olarak geliştirilen ÖTV indiriminin sınırı 2020 yılında güncellenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile engelli vatandaşların sıfır araç alımlarında belirlenen 247 bin 400 TL'lik sınır arttırıldı. Buna göre; Özel Tüketim Vergisi ve diğer vergiler dahil olmak üzere fiyatı toplam 303 bin 200 TL'nin altında olan araçlar bu kapsam için geçerli olacak.

Engelli vatandaşlar için sağlanan maddi desteklerden biri de ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır araç sahibi olmaktır. Peki ÖTV'siz araç nasıl alınır? Geçerli olan şartlar nelerdir? ÖTV indiriminden yararlanarak alınacak araç sayısında bir limit bulunur mu? İşte, ÖTV indirimine dair merak edilen detaylar...

ÖTV NEDİR? ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) belirlenen mal veya ürünler üzerinden alınan harcama vergisini ifade eder. ÖTV, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle çoğunlukla lüks, sağlığa ve çevreye zararlı ürünler üzerinden ÖTV alınır. Genel olarak ÖTV kürk, mücevher, araba, tütün mamülleri, alkol, fosil atık, benzin ve kömür gibi özel tüketime tabi olan ürünler üzerinden kesilir.

ENGELLİ BİREYLERİN ÖTV İNDİRİMİYLE ARAÇ ALMASI İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

  • Kişilerin ilk adımda engel durumlarını ispat eden sağlık raporuna ihtiyacı vardır. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda engel durumu ve oranı (yüzde 40 ve üzeri) açık bir şekilde belirtilmelidir.
  • ÖTV indirimi genel olarak engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle engelli vatandaşların satın aldıkları araçları kendi üzerine kayıt ettirmesi gerekir. Ancak yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların, vasi tayin edilmesi durumunda ikinci ve üçüncü dereceden akrabalarının üzerine araç satın almasına imkan verilir. Aynı zamanda engelli kişinin durumu trafiğe çıkmaya uygun değil ise bu kişilerin adına akrabaları araçları kullanabilir.
    -ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçların sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir.
  • ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl boyunca başka birine satılmaz ve aynı şekilde engelli bireyler bu süre içinde ÖTV'siz yeni bir araç alamaz.
  • Kişilerin engel durumuna göre araçların özel aksam ile yeniden dizayn edilmesi gerekebilir.
    -Kişinin engeli araç kullanmaya müsait değil ise aracı kullanacakların B sınıfı; engelli kişinin aracı kendisinin kullanma durumunda ise H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.

ENGELLİ İNDİRİMİNİN ORANI NE KADARDIR?

Sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olan araçların alımında geçerli olan ÖTV indiriminin miktarı vatandaşlar tarafında sıklıkla araştırılıyor. Normal şartlarda ÖTV fiyatının üzerine yüzde 18'lik KDV eklenir ve bu şekilde araçların satış fiyatı ortaya çıkar. Engelli raporu ile sıfır araç alımlarında yüzde 40'a yakın bir indirim söz konusu olur.

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV, engelli vatandaşlar,

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