Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz! İşte devletin sağladığı o imkan...

2019 yılında sıfır araç alımlarında düşüş yaşanması devleti harekete geçirmişti. Bu duraklama doğrultusunda sıfır araç alımlarında vatandaşlara ÖTV indirimi yapılmıştır. Sınırlı bir süre için geçerli olan ÖTV indirimi, engelli vatandaşlar için, belirlenen şartlara uygun olmaları halinde, süreklidir. Engellilere yönelik olarak geliştirilen ÖTV indiriminin sınırı 2020 yılında güncellenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile engelli vatandaşların sıfır araç alımlarında belirlenen 247 bin 400 TL'lik sınır arttırıldı. Buna göre; Özel Tüketim Vergisi ve diğer vergiler dahil olmak üzere fiyatı toplam 303 bin 200 TL'nin altında olan araçlar bu kapsam için geçerli olacak.
Engelli vatandaşlar için sağlanan maddi desteklerden biri de ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır araç sahibi olmaktır. Peki ÖTV'siz araç nasıl alınır? Geçerli olan şartlar nelerdir? ÖTV indiriminden yararlanarak alınacak araç sayısında bir limit bulunur mu? İşte, ÖTV indirimine dair merak edilen detaylar...
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) belirlenen mal veya ürünler üzerinden alınan harcama vergisini ifade eder. ÖTV, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle çoğunlukla lüks, sağlığa ve çevreye zararlı ürünler üzerinden ÖTV alınır. Genel olarak ÖTV kürk, mücevher, araba, tütün mamülleri, alkol, fosil atık, benzin ve kömür gibi özel tüketime tabi olan ürünler üzerinden kesilir.
Sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olan araçların alımında geçerli olan ÖTV indiriminin miktarı vatandaşlar tarafında sıklıkla araştırılıyor. Normal şartlarda ÖTV fiyatının üzerine yüzde 18'lik KDV eklenir ve bu şekilde araçların satış fiyatı ortaya çıkar. Engelli raporu ile sıfır araç alımlarında yüzde 40'a yakın bir indirim söz konusu olur.
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