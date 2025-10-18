Sıfır ve ikinci el otomobil satışına harç düzenlemesi! Arabasını satacaklar dikkat: Meclis'e sunuldu

Ak Parti tarafından Meclis'e sunulan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", araç satışlarına ilişkin önemli bir düzenleme içeriyor. Teklifle birlikte hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında nispi noter harcı uygulaması başlayacak.

HARÇ İSTİSNASI KALKACAK

Yeni düzenlemeye göre, artık ikinci el araç satışlarında harç istisnası kalkıyor. Satış bedeli üzerinden binde 2 oranında noter harcı alınacak ve bu tutar 1000 TL'den az olamayacak.

Örnek hesaplamaya göre yasa teklifinin hayata geçirilmesi alınacak harç tutarları şu şekilde olacak:



1 milyon TL'lik araç → 2.000 TL harç

2 milyon TL'lik araç → 4.000 TL harç

5 milyon TL'lik araç → 10.000 TL harç

HARÇ MUAFİYETLERİ KALDIRILACAK

Bu uygulama, sıfır araçların ilk tescil işlemleri için de geçerli olacak. Böylece satış ve devir işlemlerinde mevcut harç muafiyetleri tamamen kaldırılmış olacak.

KASIM AYINDA YÜRÜRLÜĞ GİREBİLİR

Kanun teklifi, önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yeni noter harç sistemi, düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanmasını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek.