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Sıfırdan sonra '7 Temmuz' ikinci el piyasasına da yaradı! Uygun fiyatlar için tarih verildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.06.2024 11:18
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Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek. Araç bayilerinde 7 Temmuz alarmı yaşanırken çeşitli kampanyalar ve indirimler düzenlendi. Sıfır araç piyasasında fiyat düşüşleri ikinci el otomobile de yaradı. Uygun fiyatlar için tarih verildi.

Sıfırdan sonra '7 Temmuz' ikinci el piyasasına da yaradı! Uygun fiyatlar için tarih verildi

Araç piyasasında 7 Temmuz alarmı yaşanıyor. Belirtilen güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçlar 7 Temmuz’da itibaren satılamayacak. Araç bayileri ellerindeki araçları satabilmek için indirime giderken markalar da peş peşe indirim ve kredi kampanyaları düzenliyor. Sıfır araçlarda 300 bin TL'ye kadar indirimler görülürken ikinci el piyasasında da hareketlilik yaşanıyor. eski aracını elden çıkarmak veya takas ile sıfır otomobil almak isteyenler arttı.

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"YÜZDE 15 DARALMA VAR"

Milliyet'e konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “İkinci el piyasasında yaklaşık 8 aydır devam eden durağan bir sürecin içerisindeyiz. Ocak - Mart döneminde satış adetlerinde sınırlı artışlar gözlense de, Nisan ayında veriler tekrar negatife dönmüştü. Bayram dönemi ya da dönemsel artışlara rağmen geçtiğimiz yılın ilk 4 ayına oranla yüzde 15 daralma söz konusu. Yıllık bazda bu oran yaklaşık yüzde 28 civarında." değerlendirmesini yaptı.

"7 TEMMUZ KAMPANYALARI İKİNCİ ELİ DE ETKİLEDİ"

Ertemel şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl düzenlenen sene sonu kampanyaları ile birlikte başlayan ancak Mart ayı itibarıyla azalan sıfır trendi, 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek GSR yönetmeliği sebebiyle düzenlenen kampanyalar ile beraber ikinci el piyasası üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor.

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"ESKİ ARAÇLARINI ELDEN ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Düzenlenen bu kampanyalar neticesinde özellikle 5 yaş üzeri araçların sıfır fiyatlarına oranla pahalı bulunduğuna dair genel bir kanaat var. Tüm bu sebeplerle son dönemlerde eski aracını elden çıkarmak veya takas ile sıfır otomobil almak isteyen kullanıcı sayısında artış görüyoruz.

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"TEMMUZ AYINA KADAR UYGUN FİYATLA ULAŞMAK MÜMKÜN"

Gerek düşük talep gerekse güvenlik yönetmeliğine uymayan araçlar sebebiyle kampanyalar tüketici açısından cazip hale gelmiş durumda. Bu noktada Temmuz ayına kadar, yönetmeliğe uymayan araçlara uygun fiyatlarla ulaşmak mümkün olacaktır.

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‘7 TEMMUZ'DAN SONRA BİR MİKTAR ARTIŞ GÖREBİLİRİZ’

Ancak yönetmeliğin zorunlu tuttuğu ek güvenlik donanımlarının yaratacağı maliyetlerle beraber, süreç sonrasında otomobil fiyatlarında bir miktar artış görebiliriz. Cazip kampanyalar yapılsa da tüketici tercih refleksi yönetmeliğe uyan otomobillere yönelik de olabilir. Dolayısıyla burada tüketici tercihi seyri belirleyecek. Otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda karar vererek gerek mevcut avantajlı fiyatlardan yararlanabilir gerekse gelecek dönem standart olacak daha donanımlı araçları tercih edebilirler."

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