Skoda'dan Kasım 2025 indirim kampanyası başladı!

Skoda otomobil markasının yeni kampanyaları merak ediliyor. Yılın son zamanlarında yeni araba almak isteyenler ise önce çıkan Skoda otomobil markasının indirim kampanyalarını takip etmeye başladı. Dev markanın öne çıkan otomobil modeli ise Kamiq oldu.

SKODA'DAN KASIM İNDİRİMLERİ

Güncel kampanyaları incelendiğinde ise, Kamiq SUV aracın tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü. Dev marka 2025 Kasım indirimleri için tüm Kamiq modellerinde indirime gitti.

Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 1.897.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.733.900 TL.

İndirim: 164.000 TL.

164.000 TL. Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.195.400 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.874.300 TL.

İndirim: 321.100 TL.