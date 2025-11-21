FİNANS

Skoda'dan Kasım 2025 indirim kampanyası başladı!

Sıfır araba almak isteyenler markaların yıl sonu kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Yeni araba almak için araştırmalarını sürdüren otomobil severler ise Skoda'nın 2025 kampanyalarını merak ediyor. Peki, Skoda'nın yeni kampanyalarında neler var? İşte Skoda markasının en güncel Kasım 2025 indirimleri...

Ezgi Sivritepe

Skoda otomobil markasının yeni kampanyaları merak ediliyor. Yılın son zamanlarında yeni araba almak isteyenler ise önce çıkan Skoda otomobil markasının indirim kampanyalarını takip etmeye başladı. Dev markanın öne çıkan otomobil modeli ise Kamiq oldu.

SKODA'DAN KASIM İNDİRİMLERİ

Güncel kampanyaları incelendiğinde ise, Kamiq SUV aracın tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü. Dev marka 2025 Kasım indirimleri için tüm Kamiq modellerinde indirime gitti.

  • Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 1.897.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.733.900 TL.
  • İndirim: 164.000 TL.
  • Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.195.400 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.874.300 TL.
  • İndirim: 321.100 TL.

  • Premium 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.315.400 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.033.100 TL.
  • İndirim: 282.300 TL.
  • Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.620.400 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.313.500 TL.
  • İndirim: 306.900 TL.
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
