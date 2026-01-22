Son 11 gün! Ödemesini yapmayan bol bol faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor

Her yıl milyonlarca mükellefi ilgilendiren MTV ödemelerinde son güne artık az bir zaman kaldı. Araç sahiplerinin ödemesi gereken ilk taksit için geri sayım başladı. Yetkili isimler, MTV ödemesini gerçekleştirmeyen araç sahiplerine uyarılarını sık sık dile getiriyor.

GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Yetkililerden yapılan bilgilendirmeye göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemeleri 2 Şubat Pazartesi günü tamamlanacak. Bu tarihten sonra ödeme yapılması durumunda, borca gecikme faizi uygulanacak ve cezai süreç başlayabilecek.

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILACAK?

Araç sahipleri MTV borçlarını vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka şubeleri aracılığıyla ödeyebiliyor. Bunun yanı sıra, dijital ödeme kanalları da yoğun olarak kullanılıyor.

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ile bankaların resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgileriyle yapılan işlemler gün içinde belirlenen saat aralığında sorunsuz şekilde tamamlanabiliyor.