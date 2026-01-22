FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Son 11 gün! Ödemesini yapmayan bol bol faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesinde son güne yaklaşılıyor. Ödemesini zamanında yapmayanlara gecikme faizi ve cezai yaptırımların olacağını belirten yetkililer son gün ödeme tarihini hatırlattı. Peki, MTV ödemeleri nereden yapılıyor? MTV ödemesinde son ödeme tarihi ne zaman? İşte MTV ile ilgili detaylar...

Son 11 gün! Ödemesini yapmayan bol bol faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor
Ezgi Sivritepe

Her yıl milyonlarca mükellefi ilgilendiren MTV ödemelerinde son güne artık az bir zaman kaldı. Araç sahiplerinin ödemesi gereken ilk taksit için geri sayım başladı. Yetkili isimler, MTV ödemesini gerçekleştirmeyen araç sahiplerine uyarılarını sık sık dile getiriyor.

Son 11 gün! Ödemesini yapmayan bol bol faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor 1

GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Yetkililerden yapılan bilgilendirmeye göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemeleri 2 Şubat Pazartesi günü tamamlanacak. Bu tarihten sonra ödeme yapılması durumunda, borca gecikme faizi uygulanacak ve cezai süreç başlayabilecek.

Son 11 gün! Ödemesini yapmayan bol bol faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor 2

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILACAK?

Araç sahipleri MTV borçlarını vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka şubeleri aracılığıyla ödeyebiliyor. Bunun yanı sıra, dijital ödeme kanalları da yoğun olarak kullanılıyor.

Son 11 gün! Ödemesini yapmayan bol bol faiz ödeyecek: Milyonları ilgilendiriyor 3

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ile bankaların resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgileriyle yapılan işlemler gün içinde belirlenen saat aralığında sorunsuz şekilde tamamlanabiliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin 60 ilinden daha büyük! Esenyurt göç rekoru kırdıTürkiye'nin 60 ilinden daha büyük! Esenyurt göç rekoru kırdı
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat denetimleri kapsamında kasapları yakın takibe aldıTicaret Bakanlığı fahiş fiyat denetimleri kapsamında kasapları yakın takibe aldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
MTV vergi MTV son ödeme tarihi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.